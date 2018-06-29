Hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteroloji hafta sonu hava durumunu açıkladı
29/06/2018
Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu geçecek.
3 günlük periyotta hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar, Güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.
Hava sıcaklığı, iç kesimlerde 34-37 sahillerde 30-33 derece dolaylarında seyredecek