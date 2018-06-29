HABER KIBRIS

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteroloji hafta sonu hava durumunu açıkladı

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29/06/2018

Hafta sonu hava nasıl olacak?
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Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu geçecek.

3 günlük periyotta hava sıcaklığı  mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar, Güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.

Hava sıcaklığı, iç kesimlerde 34-37 sahillerde 30-33 derece dolaylarında seyredecek

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