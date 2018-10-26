Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre hafta sonunda 22-25 derece dolaylarına düşecek hava sıcaklığının daha sonra 29 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Dairenin raporuna göre, 27 Ekim– 2 Kasım tarihleri arasında bölge yüksek basınç sistemi ile ılık hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava hafta boyunca açık ve az bulutlu, pazartesi, salı ve çarşamba günü sabah saatleri yer yer sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde yarın ve pazar günü 22 – 25 derece, diğer günlerde ise 26 – 29 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.