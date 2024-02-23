Hafta sonu Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde ses ve ADSL hizmetlerinde kesinti olacak

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23/02/2024

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Hafta sonu Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde ses ve ADSL hizmetlerinde kesinti olacak

Telekomünikasyon Dairesi, hafta sonu Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde ses ve ADSL hizmetlerinde kesinti olacağını duyurdu.

Daireden yapılan açıklamaya göre, hizmetlerde kesinti yapılacak bölgeler şöyle: 

“Lefkoşa Yenişehir Atatürk Caddesi, Bedreddin Demirel Caddesi, Marmara Yüzbaşı Tekin Yurdabank Caddesi, Bakanlıklar bölgesi ile Ortaköy Ali Rıza Efendi Caddesi arasında kalan bölge ve sokakları”

Telefon yeraltı şebeke kablo yenileme çalışmaları nedeniyle belli aralıklarla yapılacak kesintiler yarından başlayarak pazartesine kadar etkili olacak. 

23/02/2024 20:08
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TAGS: Lefkoşa, ADSL, haber
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