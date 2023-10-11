Hafta sonu yağmurlu geçecek

Hafta sonu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

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11/10/2023

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Hafta sonu yağmurlu geçecek

Hafta sonu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 12 – 18 Ekim tarihleri arasında bölge genellikle alçak basınç sistemi, üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın ve cuma açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, cumartesi az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, pazar ise parçalı zamanla çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Pazartesi, salı ve çarşamba ise parçalı, zamanla az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısı iç kesimlerde ve sahillerde 29 - 32 ºC, ikinci yarısında ise 25 - 28 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

11/10/2023 15:36
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TAGS: hava durumu, meteoroloji
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