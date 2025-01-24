Hafta sonu yer yer sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, hafta sonu yer yer sağanak beklendiğini duyurdu.

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24/01/2025

Hafta sonu yer yer sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, hafta sonu yer yer sağanak beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 31 Ocak’a kadar olan tahminlerine göre, yarın hava çok bulutlu, öğleden sonra ve pazar günü öğle saatlerine kadar yer yer sağanak yağmurlu olacak. Periyodun geriye kalan bölümünde yağmur öngörülmüyor. Hava, 31 Ocak Cuma gününe kadar bulutlu olacak. 

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesim ve sahillerde 17-20 derece dolaylarında seyredecek. 

Rüzgar genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette yağışlı günlerde zaman zaman kuvvetli esecek.

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TAGS: hava durumu
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