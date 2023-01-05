Haftada 3 kez vatandaşa duyurulacak

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05/01/2023

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Haftada 3 kez vatandaşa duyurulacak

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, toptan taze meyve ve sebze satış fiyatlarının bundan böyle haftada üç kez bakanlık tarafından duyurulacağını açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri, taze meyve ve sebze fiyatlarının bakanlığın resmi web sitesinde açıklanacağını kaydetti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, yeni bir toptan satış fiyat duyurusu yapılmazsa, bir önceki fiyatların geçerli olacağını belirtti.

Toptan meyve ve sebze satış fiyatları şöyle

 

05/01/2023 13:41
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TAGS: sebze meyve fiyatları
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