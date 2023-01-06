Haftada 3 kez vatandaşa duyurulacak

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, EK: E.T.(K-I)674-2019 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca, Başbakanlık, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Seracılar Birliği ve Toptancılar Birliği tarafından oluşturulan komitenin, haftanın 3 günü toptancı satış fiyatlarını duyuracağını belirtti. Ekonomi Ve Enerji Bakanlığı’nın yaptığı yazılı açıklamada, bununla birlikte çok yakında hayata geçecek olan Hal Yasası’na hazırlık yapıldığını ve tüketicinin fiyatlar hakkında bilgi edinebileceği belirtildi.

Bakanlık, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri, taze meyve ve sebze fiyatlarının bakanlığın resmi web sitesinde açıklanacağını duyurdu.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni bir toptan satış fiyat duyurusu yapılana kadar, bir önceki fiyatların geçerli olacağı belirtildi.

Bakanlık, toptan meyve ve sebze satış fiyatlarının ekteki gibi olduğunu kaydetti;

06 OCAK 2023 TARİHİNDE TAVSİYE EDİLEN YAŞ MEYVE-SEBZE TOPTAN SATIŞ FİYATLARI.

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06/01/2023 16:43