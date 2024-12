Haftada 3 kez yapmak bile yeterli

ABD'li bilim insanları, haftada 3 kez yapılan 1'er saatlik ağırlık antrenmanlarının, biyolojik yaşı 8 yıl birden azaltabileceğini keşfetti. Ses getiren araştırmada, yalnızca 10 dakikalık egzersizin bile vücut yaşını 5 ay düşürebildiği tespit edildi.

ABD'de bulunan Brigham Young Üniversitesi liderliğinde yürütülen bir çalışma, haftada üç kez ağırlık kaldırmanın biyolojik yaşı yaklaşık sekiz yıl azaltabileceğini ortaya koydu. Haftada üç kez bir saatlik güç antrenmanı yapan kişilerin vücutlarının, belirgin şekilde daha genç olduğu gözlemlendi.

Ağırlık kaldırmanın kemik ve kas sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu daha önce de kanıtlanmıştı. Ancak 4 bin 800 kişinin incelendiği yeni bir araştırma, güç antrenmanının biyolojik yaş üzerinde de belirgin bir etkisi olduğunu gösterdi. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi, yetişkinlere her gün aktif olmalarını ve haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta ya da 75 dakika yüksek yoğunlukta egzersiz yapmalarını öneriyor. Ayrıca haftada iki gün, tüm büyük kas gruplarını çalıştıran güçlendirme aktiviteleri de tavsiye ediliyor.

Araştırma, ağırlık antrenmanlarının vücut üzerindeki etkisini ve kromozomların uçlarındaki telomerlerin uzunluğunu inceledi. Telomerler, genetik materyali koruyarak çözülüp hasar görmesini engelleyen DNA parçalarıdır ve uzun telomerlerin daha uzun yaşam beklentisiyle ilişkili olduğu bilinir. Çalışma sonunda, telomer uzunluğunun egzersizle birlikte arttığı ve daha uzun telomerlere sahip kişilerin daha uzun bir yaşam süresine sahip olduğu kanıtlandı.

Elde edilen verilere göre, haftada her on dakika ağırlık çalışmanın biyolojik yaşta yaklaşık beş aylık bir azalmaya yol açtığı belirtildi. Faydalar, hem kadınlarda hem erkeklerde olmak üzere her yaştan bireyde gözlemlendi. Araştırmacılar, Biology dergisinde yayımlanan çalışma sonucunda, haftada 90 dakika kuvvet antrenmanı yapmanın biyolojik yaşta ortalama 3,9 yıl gerilemeye yol açtığını ifade etti.

Çalışma, ağırlık kaldıran kişilerin, ağırlık kaldırmayanlara göre yaklaşık 225 daha fazla DNA parçasına sahip olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, haftada her on dakikalık kuvvet antrenmanının, telomerlerde ortalama 6,7 baz çiftinin daha fazla uzun olmasını sağladığı tespit edildi.

Bilim insanları, ağırlık çalışmanın obeziteyle mücadeleye yardımcı olduğunu, kas kaybını önlediğini, metabolizmayı hızlandırdığını ve kalp-damar sağlığını iyileştirdiğini belirtiyor. Profesör Tucker, direnç antrenmanlarının, kronik hastalıkların etkilerini azaltarak biyolojik yaşlanma sürecini yavaşlattığını ve hücre yaşlanmasını azalttığını ifade etti.