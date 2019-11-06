Haftada 50 dakika hafif koşu hayat kurtarır

Avustralya’da yapılan araştırmaya göre haftada 50 dakika düşük tempolu koşu yapmak, kalp krizi gibi erken ölüm risklerini ortalama yüzde 30 düşürüyor.

Avustralya’daki Victoria Üniversitesi’nin toplamda 233 bin 149 kişinin dahil olduğu 14 bilimsel çalışmadan elde edilen verileri analiz ederek yürüttüğü araştırmaya göre, günde 10 dakika düşük tempolu koşu yapmak, çeşitli sebeplerle erken ölme riskini yüzde 30 oranında düşürüyor. Sağlık verileri ve fiziksel aktiviteleri 5 ila 35 yıl arasında takip edilen katılımcıların 25 bin 951’i araştırma süresinde hayatını kaybetti.

KISA KOŞULAR DAHA YARARLI

Haftalık olarak belli bir süre koşanların kanser, kalp krizi ya da diğer nedenlerle erken ölme ihtimalinin, ‘hiç koşmayanlara’ göre yüzde 27 oranında daha düşük olduğu gözlendi. Sports Medicine dergisinde yayımlanan araştırma, uzun koşuların, kısa koşulara oranla daha yararlı ‘olmadığını’ savunuyor. Hatta araştırmacılar, haftada çok az koşunun bile yararlı olduğunu ancak ‘aşırı koşuların’ erken ölümlere sebebiyet verebileceğini belirtiyor.

DEMANSI ÖNLEMEYE YARDIMCI OLUYOR

Araştırma, koşu yapmanın kardiyovasküler hastalıkları yüzde 30, kanser hastalıklarını ise yüzde 23 oranında azalttığını ortaya koydu. Öte yandan fiziksel aktivite kan akışını da hızlandırdığı için beyindeki kan dolaşımının artımasıyla demansın da önlenmesine yardımcı oluyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı, haftalık 75 dakika fiziksel egzersiz yapılmasını öneriyor.

06/11/2019 10:31