Temizlik yaptığı evlerden hırsızlık yaptı

Lefkoşa’da Ağustos 2019 ve Şubat 2020 tarihleri arasında temizlik yaptığı dönemlerde ikametgâhtan ziynet eşyası çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Nargiza Udayewa bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

88 BİN TL'LİK ZİYNET EŞYASI

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Gültekin Sancar olayla ilgili bulguları aktardı. Sancar zanlı Nargiza Udayewa’nın Ağustos 2019 ve Şubat 2020 tarihleri arasında temizlik yaptığı ev ve işyerlerinden 88 bin 435 TL değerinde toplam 193 parça muhtelif ebat ve markalarda ziynet eşyasını sirkat ettiği gerekçesi ile tutuklandığını söyledi.

EVİNDEN ÇIKTI

Polis 19 Şubat 2020 tarihinde zanlının ikametgâhında yapılan aramada 193 adet ziynet eşyasının tespit edildiğini arama esnasında ise zanlının polis ekibinin görevini yapmasına engel olduğunu ve suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis memuru Gültekin Sancar zanlı Udayewa’nın aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 15 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı iki kefilin 150’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

03/03/2020 16:48