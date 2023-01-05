Haftalardır böyle!

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05/01/2023

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Haftalardır böyle!

Özel Haber

Lefkoşa’nın Bedrettin Demirel Caddesi’nde, meydana gelen kazalar nedeniyle orta refüjlerde bulunan aydınlatma direkleri devrildi, geriye sadece elektrik kabloları kaldı.

Haber Kıbrıs’ta 3 Aralık’ta yayımlanan “Yıkılan yıkıldığı yerde kalıyor” başlıklı haberin üzerinden haftalar geçmesine rağmen halen yeni bir elektrik direği dikilmedi.

Fotoğraflarda sadece vidaların montelendiği görünüyor ancak haftalardır yeni bir aydınlatma direğinin dikilememesi karşısında vatandaşlar oldukça tepkili…

Haber Kıbrıs’ta 3 Aralık’taki yayımlanan “Yıkılan yıkıldığı yerde kalıyor” başlıklı haberde konuyu gündeme getirmişti.

 

05/01/2023 17:44
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TAGS: Haftalardır böyle!
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