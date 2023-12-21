Haftalık basın brifinginde Kıbrıs’a ayrı yer verildi

Türkiye Millî Savunma Bakanlığı faaliyetleri ile ilgili haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından paylaşılan bilgilerde Kıbrıs’a da yer verildi

“ Türkiye, kritik bölge ve coğrafyalarda getirdiği çözüm önerileri ve istikrara sağladığı katkılarla müzakere süreçlerinin vazgeçilmez bir ülkesidir” diyen Aktürk, “Devletimizin bekası, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için gerekli her türlü tedbiri alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de başta Kıbrıs olmak üzere Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna Hersek, Katar, Somali ve daha birçok coğrafyada başarıyla görev yapmakta; kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek vermeyi sürdürmektedir” diye konuştu.

Aktürk, “ Bu vesileyle 60 yıl önce bugün Kıbrıs Türk’ü kardeşlerimizin, Rum Terör örgütü EOKA tarafından acımasızca katledildiği Kanlı Noel’i bir kez daha kınıyor; barbarca ve vahşice cinayetlerle insanlık suçu işleyenleri lanetliyoruz” ifadelerine yer verdi.