Haftalık burç yorumları (13-19 Aralık 2021)

Koç

Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar.

Bu haftanın ana teması sizin için; kardeşler, çok yakın çevre, iletişim, kısa yollar ve planlar, tanıtım gibi konular olacak gibi görünüyor. Bu konularda kendinizi bir mevzuyu kapatırken ya da artık sırtınızda yük olanlardan kurtulurken bulabilirsiniz. Sakin ve dingin olmaya gayret edin.

Boğa

Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar.

Para, maddi kaynaklar, değer verilen şeyler, maddiyat, güvenlik ihtiyacının karşılanması, sahip olunanlar, gelir-gider durumu, bütçe, banka hesabı gibi dünyevi konulara bu hafta pek bir çekilmiş gibi hissedebilirsiniz. Bu konularda artık fazla olandan kurtulun derim.

İkizler

Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar.

Bu hafta daha çok sizi; hayat mücadelenizde aldığınız konum, dış görünüşünüz, insanlara verdiğiniz tepkiler ve kararlar gündeminizi işgal edecek gibi görünüyor. Kendinizle ilgili vereceğiniz kararlarda olabildiğince akılcıl davrandığınız takdirde bilin ki bu haftayı gayet güzel geçirirsiniz.

Yengeç

Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar.

Bu haftanın ana teması sizin için; geçmişten bugüne neticelenmemiş, bastırdığımız ve inkâr ettiğimiz şeyler, engelli tarafımız, kompleksler, gizli düşmanlar ve korkular olacakmış gibi görünmekte. Kendinizi daha çok kendinizle bu hafta başbaşa bulabilirsiniz. Bu konuların üstüne gidebilirsiniz.

Aslan

Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar.

Bu haftanın en şanslı dönüşümü sizde olacak dersem abartmamış olurum. Özellikle geçmişten bugüne taşıdığımız umutlar ve geleceğimizi şekillendiren hayaller ve şansla ilgili konuların yanında sosyal alanlar sizin için önem kazanacak. Bu anlamda sıkıntıları gidermek için de gayet pozitif bir hafta.

Başak

Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar.

Nasıl bir sosyal statüde olduğunuzu, ne gibi toplumsal değerler taşıdığınızı, kariyerinizi anlatan konular bu hafta sizin için önem kazanabilir. Bu anlamda bazı sonlanmalara ve başlangıçlara imza atmanız pek muhtemel. Kendinizi bu ve buna benzer mevzularda değişikliğe hazırlamanızda fayda var.

Terazi

Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar.

Bu haftanın en önemli gelişmeleri; medya, medya ilişkileri, yazarlık, yurt dışı seyahatler, uluslararası ticaret, reklam, satış, pazarlama, akademik kariyer, yabancı diller, uzak akrabalar gibi konularda yaşayabilirsiniz. Bu ve buna benzer konularda sırtınızda kambur olmuş meseleleri bırakmanın tam zamanı.

Akrep

Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar.

Gizli, gizemli konular, üstü kapalı gerçekleri aralama ihtiyacı, özel ilişkiler, miras, veraset, nafaka, prim, sigorta, borç, kredi, kredi kartı, ortak ya da eşin parası gibi konularda hareketli bir hafta geçirmeniz olası. Bunca nazik konularla iç içeyken kesinlikle duygusal kararlar vermemeye bakın.

Yay

Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar.

Bu haftanın en önemli etkisini; evlilik, ortaklık, uzun süreli ilişkiler, mahkemler, sizi temsil eden kişiler gibi konularda yaşayabilirsiniz. Ani parlamalarla veya tartışmalarla var olan bir birlikteliği sabote etmemeye gayret ederseniz bu haftanın kazananı siz olursunuz.

Oğlak

Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar.

Sağlık, hijyen, bakım ve temizlik gerektiren konular, evcil dostunuz, iş arkadaş ve atmosferi, hizmet alıp verdiğiniz alanlar ve kişiler gibi konularda artık bu hafta “tamam mı, devam mı?” diyebilirsiniz. Eğer gerçekten sizi geride bırakan insanlar ve konular varsa hayatınızdan çıkarmanın zamanı geldi.

Kova

Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar.

Bu haftanın bir diğer şanslı burcu sizsiniz. Hobiler, yaratıcı olduğumuz konular ve bizi mutlu eden şeyler, aşk, çocuklar ve şansa açık işler gibi konulara bu hafta çok çabuk kendinizi çekilmiş bulabilirsiniz. Bu haftayı olumlu atılımlarda bulunarak geçirmenizi tavsiye ederim. Her konuda şans verin kendinize.

Balık

Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar.

Gayrimenkul, toprak alım satım, aile büyükleri, taşınma, tadilat, atalarımızdan gelen özellikler, gelenekler gibi konularda kendinizi bu hafta kafa yorarken bulmanız muhtemel. O nedenle olabildiğince üslubunuzu koruyarak konuşmanıza dikkat etmenizi tavsiye edebilirim. Parayı daha dikkatli harcamaya bakın.

Bu habere tepkiniz:



12/12/2021 14:10