Haftalık burç yorumları (14-20 Ekim 2024)

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, haftaya başlarken Ay ile Merkür arasında uyumlu bir açı oluşuyor. Benimsediğimiz duygu ve düşüncelerin peşinden gideceğimiz, sezgilerimizi daha ön planda tutacağımız bir etki bizleri karşılıyor.

Merkür ve Venüs’ün akrep burcundaki seyahati sürerken Mars enerjisi daha çok ön planda olacaktır. Haftanın ilk iki günü sezgiler aracılığıyla harekete geçeceğiz. Ancak Ay’ın Satürn ile kavuşum etkisi pazartesi günü engellenen, kıstırılan bir enerjinin aktif olacağını gösteriyor.

Pazar günü Ay ile Venüs karşıt açı oluşturacaklar, bu durum ilişkiler açısından eğlenceli yönlerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Özgürlük, hareketlilik enerjisi aktif olacak.

Koç Burcu: Sevgili Koç, bu hafta hayal ettiğiniz, olmasını istediğiniz şeyleri gerçekleştirmek adına harekete geçeceksiniz. Girişimci yönünüz ön plana çıkıyor. Ailenizden alacağınız finansal yardım ile kendi işinizi kurmak veya kendiniz ile ilgili konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Perşembe gününden itibaren yeni bir eğitime başlamak, seyahat etmek, yeni kültürleri keşfetmek adına harekete geçebilirsiniz. Kişisel bakımınız bu hafta önceliğinizde olacaktır. Perşembe’den itibaren imaj değişiklikleri, alışveriş konusunda daha fazla öncelik verebilirsiniz. Ev yaşantınız, aileniz ile ilgili konular gündeminizde olabilir.

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bu hafta kendi dünyanıza dönmek, inzivaya çekilmek isteyebilirsiniz. Ancak yakın çevrenizde gelişen olaylar bu inzivayı çok uzun sürdüremeyeceğinizi gösteriyor. Kardeşleriniz, akrabalarınız ile ilgili konular gündeminizi meşgul edecek. Ticari girişimler konusunda dikkatli davranmanız önemli olabilir. Çok fazla yer değiştirmeniz gerekebilir ve trafikte çok vakit geçirmeniz gerekebilir. Hafta ortasından itibaren trafikte tartışmalardan, gerilimlerden uzak durmanız önemli olacaktır. Hafta sonu alışverişe çıkmak, mali durumunuzu gözden geçirmek, ihtiyaçlarınızı almak, gidermek adına harekete geçebilirsiniz.

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bu hafta aşk hayatınız, arkadaşlarınız konusu ön plana çıkıyor. Kariyer konusunda ortaya koyduğunuz, çalıştığınız projeler ile ilgili sonuçları almaya başlayacaksınız. Özellikle perşembe günü sonrasında sosyal çevreniz genişlemeye başlıyor. Arkadaşlarınız ile vakit geçirmek, sosyalleşmek isteyebilirsiniz. Hafta sonu geldiğinde duygularınızı, düşüncelerinizi ifade etmek isteyeceksiniz. Ortaklarınız veya eşiniz ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Finansal açıdan yatırımlar ve harcamalarınıza bu hafta dikkat etmeniz önemli olabilir.

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, bu hafta kendinizi toparlamak, harekete geçmek için zorlamanız gerekebilir. Kariyer konusunda bazı yengeçler iş değiştirme süreçleri yaşayabilirler. Kimileri taşınma kararı ile iş değişikliği, kimileri iş değişikliği sebebiyle taşınma kararı alabilirler. Bu hafta ev, ortaklar, eş, kariyer konusunda kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Ancak kendi düşüncelerinizi, hissiyatınızı dikkate almanız önemli olacaktır. Sağlığınız açısından bu dönemde mide hassasiyeti, baş ağrıları yoğun yaşanabilir. Hafta sonu kendinizle ilgilenmek isteyebilir, kişisel bakım konularına yönelebilirsiniz. Bu hafta duygularınızı ifade etmek hep önceliğinizde olacak ancak öfkenize hâkim olmanız önemli olabilir.

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bu hafta yolculuklar, seyahatler konusunda hazırlık sürecinde olabilirsiniz. Sizi harekete geçirecek yeni yapılanmalar yeni bilgiler ile karşılaşabilirsiniz. Yurt dışı seyahatler, yolculuklar konusu gündeminizde olabilir. Aileniz ile beraber keyifli bir hafta geçirebilirsiniz. Hafta sonu bekar olan aslanlar için yeni tanışmalar, birliktelikler başlayabilir. Aşk hayatınızda keyifli bir dönem başlıyor.

Başak Burcu: Sevgili Başak, bu hafta muhasebe konuları, finansal durumlar, sigortalar, ödemeler konusu önceliğinizde olabilir. Dürtüsel davranışların ön planda olduğu bu hafta arkadaşlarınız ile aranızda bazı tartışmaların olabileceğini gösteriyor. Yatırımlar konusunda bu hafta yanlış kararlar alabilirsiniz. Hafta sonu yaklaşırken ev alışverişi, ev kiralama, taşınma konuları gündeme gelebilir.

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bu hafta eşiniz ve ortaklarınız ile aranızda bazı sorunlar meydana gelebilir. Ortak iş yaptığınız insanlar, hizmet aldığınız firmalar ile ilgili konularda beklentilerinizin karşılanmadığını görmek sizi biraz huzursuz hissettirebilir. Eşler ve ortaklıklar konusunda oldukça hareketli bir hafta sizi bekliyor. Bu dönemde bazı terazi burçları ayrılık kararları alabilirler. Mahkemeler ve davalar konusunda destekleniyorsunuz. Karşı tarafta bulunan öfkeli davranışları sebebiyle hata yapmaya açık bir durumda. Krizler sizin açınızdan fırsata dönüştürülebilir.

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bu hafta sağlık, çalışma alanları konusunda hareketlilik söz konusu olabilir. Çalışma hayatınız ile ilgili bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Iş arkadaşlarınız veya çalıştığınız insanlar ile aranızda rekabet gerektiren konular meydana gelebilir. Bu hafta göz ağrıları, görme sorunları gibi konular gündeminizde olabilir. Ameliyat, hastane ziyaretleri gündeminizde olabilir.

Yay Burcu: Sevgili Yay, bu haftanın en hareketlisi siz olabilirsiniz. Aşk hayatınız, arkadaşlıklarınız konusunda oldukça hararetli konular gündemde olacak. İlişkiler konusunda ani kararlar vermek, ayrılık süreçlerini konuşmak önceliğinizde olabilir. Bir süredir ilişkiler konusundaki kuşkularınız, şüphelerinizi çözümlemek adına harekete geçebilirsiniz. Cuma gününden itibaren daha çok kendinizle ilgilenmeye başlayacaksınız. Ortaklarınız ile beraber çalışmak, iş birlikleri açısından hafta sonu daha çok ön plana çıkacaksınız.

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bu hafta sizi zorlayan bazı olaylar ile karşılaşabilirsiniz. Kendi potansiyelinizi ve iç dünyanızda sizi öfkelendiren şeylerin gün yüzüne çıkması çok şaşırtıcı olmayacaktır. Ekim ayının başından itibaren yaşadığınız konular ile ilgili bir sonlanma enerjisi ortaya çıkacaktır. Eviniz, kariyeriniz, ortaklarınız, eşiniz konusunda denge sağlamakta güçlük çekebilirsiniz. Hayatın pek çok alanında mücadele vermeniz gerekebilir. Soğukkanlı yapınızı bozacak, aile içinde telaş etmenize sebebiyet verecek olaylar meydana gelebilir. Taşınmak, yer değişim konularında hızlıca karar verip harekete geçmeniz gerekebilir. Bir süreliğine evden çalışma koşullarınız sekteye uğrayabilir. Ev içinde yaşanabilecek yangın, patlama olaylarına dikkat edin. Özellikle mutfak alanında yapılacak çalışmalarda eve zarar verebilecek konular gündeme gelebilir.

Kova Burcu: Sevgili Kova, bu hafta yakın çevreniz, akrabalarınız ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Yeni yapacağınız sözleşmeler, biten anlaşmalar konusu gündeminizde olacak. Beraber çalıştığınız insanlar ile yeni iş projeleri üzerine çalışabilirsiniz. Yolculuklar, seyahatler konusunda aktif bir hafta sizi bekliyor. Yolculuklar sırasında kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Üst solunum yolu rahatsızlıkları, mide hassasiyetleri ve baş ağrısı konusunda zor bir hafta geçirebilirsiniz.

Balık Burcu: Sevgili Balık, bu hafta finansal konular önceliğinizde olabilir. Yatırımlarınızdan elde ettiğiniz kazançları kontrol etmek, hayatınızda denge sağlamanız gereken konular olabilir. Arkadaşlarınızın veya sosyal çevrenizdeki insanların sağlığı ile ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Borç alıp verme, ödemeler konusunda hareketli bir dönem sizi bekliyor. Kariyer konusunda bu haftadan itibaren parlayacağınız bir döneme giriyorsunuz. Yurt dışı bağlantılı işlerden kazançlarınızı arttırabilme potansiyeliniz yüksek olacak. İş hayatınız sebebiyle seyahatlere gidebilir, ailenizden bir süre uzak kalmanız gerekebilir.