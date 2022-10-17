Haftalık burç yorumları (17 Ekim - 23 Ekim 2022)

17 Ekim 2022'de haftaya Ay, Yengeç burcunda hareket ederken başlıyoruz. Günün teması gelir gider dengesi üzerine olacak. Alacaklı olduğunuz konularda sizin için olumlu gelişmeler yaşanabilir. Borçlu olduğunuz alanlarda elinize geçecek parayla ödeme yapabilirsiniz. Banka kredisi ile ilgili gelişmeler olabilir. Gün içerisinde kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Keyfi harcamalardan kaçınmalısınız.

18 Ekim 2022'de Ay, Yengeç burcunda hareket etmeye devam edecek. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Ay, Aslan burcuna geçiş yapacak. Günün en önemli açıları Venüs ve Neptün arasında gerçekleşecek Uranüsyen açı ile Güneş ve Mars arasında gerçekleşecek olumlu açı olacak. İşinizle alakalı seyahatlere çıkabilirsiniz. Beklenmedik eğitimler ve toplantılar karşınıza çıkabilir. Ortak yapılan işlerle ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir. İkili ilişkilerde ve iş anlaşmalarında fırsatlar karşınıza çıkabilir.

19 Ekim 2022'de Ay, Aslan burcunda hareket etmeye devam edecek. Günün en önemli iki açısı Venüs ve Mars arasında gerçekleşecek olumlu açı ile Güneş ve Plüton arasında gerçekleşecek kare açı olacak. İş ve kariyerinizle ilgili fırsatlar çıkabilir. Yeni anlaşmalar ve sözleşmeler gündeminize gelebilir. Maddi kayıplar yaşamamak için dikkatli olmanız gereken bir süreç içindesiniz. Dolandırıcılık, hırsızlık gibi olaylarda artış yaşanabilir. Kazalar ve patlamalar yaşanabilir. Denge ile ilgili sorunlar nedeniyle problemler yaşanabilir. Kemik kırılmaları ile ilgili vakalarda artış olabilir.

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by Taboola

20 Ekim 2022'de Ay, Aslan burcunda hareket etmeye devam edecek. Akşam saatlerinde Ay, Başak burcunda hareket etmeye başlayacak. Günün en önemli açıları Merkür ve Şiron arasında gerçekleşecek açı ile Venüs ve Plüton arasında gerçekleşecek açı olacak. Aile içi tartışmalar, sözlü imalar yaralayıcı ve kırıcı olabilir. Aile içi ilişkilerde kalp kırıcı davranışlardan uzak durmalısınız. İş hayatında maddi kayıplar yaşanabilir. İthalat ve ihracat işleri ile uğraşanlar dikkatli olmalı.

21 Ekim 2022'de Ay, Başak burcunda hareket etmeye devam edecek. Aile içi eğitim ve seyahat konularında problemlerle karşılaşabilirsiniz. Boşanma davası olanlar varsa bunlarla ilgili maddi konular ve sıkıntılarla karşılaşabilirler.

22 Ekim 2022'de Ay, Başak burcunda hareket etmeye devam edecek. Günün en önemli açısı Merkür ve Uranüs arasında gerçekleşecek. Harcamalar artabilir. Kaza haberleri duyabilirsiniz. Yakın çevrenizden beklenmedik haberler alabilirsiniz. İkili ilişkilerde bencil tavırlarla karşılaşabilirsiniz. Sevgilisi olanlar bugün özellikle tartışmalardan kaçınmalı.

23 Ekim 2022'de Ay, Başak burcunda hareket etmeye devam edecek. Sabah saatlerinde Ay, Terazi burcuna geçiş yapacak. Günün önemli açıları gecenin ilk dakikaları ile birlikte Güneş ve Venüs arasında gerçekleşecek kavuşum açısı olacak. Maddi kaynaklarınız, finansal borçlarınız ve bunların yönetimi ile ilgili kararlar verebilirsiniz. Sabah saatlerine varmadan Merkür ve Satürn arasında gerçekleşecek trine açı ödemeleriniz ve yapılacak işlerinizle ilgili sizi motive edecek. Akşam saatlerinde Venüs ve Jüpiter arasında gerçekleşecek Uranüsyen açı ile akşamın ilerleyen saatlerinde meydana gelecek Güneş ve Jüpiter arasındaki Uranüsyen açı maddi konularda beklenmedik konuları karşımıza çıkartacak. Güvenli dediğiniz bir yer bir konu ile ilgili beklenmedik gelişmeler yaşanabilir.

Koç

Pazartesi günü duygusal olabilirsiniz. Ailevi konularla ilgilenebilirsiniz. Salı, çarşamba ve perşembe günleri sosyalleşeceğiniz bir gün yaşayabilirsiniz. Partnerinizle veya çocuklarla zaman geçirebilirsiniz. Sanatsal faaliyetlerle ilgilenebilirsiniz. Bir kısmınız yatırımla ilgili konulara öncelik verebilirsiniz. Cuma ve cumartesi günleri iş yoğunluğunuz artabilir. İş yoğunluğunda sağlığınızı ihmal etmemelisiniz. Pazar günü ikili görüşmeler yapabilir, davetlere katılabilirsiniz.

Boğa

Pazartesi günü zihniniz yoğun olacak. Yakın çevrenizdeki insanlarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Salı, çarşamba ve perşembe günleri aileyi ilgilendiren konular karşınıza çıkabilir. Aile içi konularda zaman zaman sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Cuma ve cumartesi günleri sosyal hayatınız, aşk hayatınız, varsa çocuklarınızla ilgili konularda keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Pazar günü rutin işlerinizle ilgilenebilirsiniz.

İkizler

Pazartesi günü finansal konular ilgi odağınız olabilir. Maddi ve manevi değerlerinizle ilgili konular gündeminize gelebilir. Salı, çarşamba ve perşembe günleri yakın çevrenizle olan iletişiminiz, planlar ve kararlar ön plana çıkabilir. Aldığınız veya alacağınız bir eğitimle ilgili konuyla ilgilenebilirsiniz. Cuma ve cumartesi günleri ailevi konular, aileden gelecek haberler gündeminize gelebilir. Pazar günü sosyalleşebilirsiniz. Sanatsal faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Çocuklarınız varsa onlarla keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Yengeç

Pazartesi günü duygusal olabilirsiniz. Yalnız kalmak isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerde kendinizi ön plana çıkartmak isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerde sorunlar yaşayabilirsiniz. Salı, çarşamba ve perşembe günleri finansal konularla ilgilenebilirsiniz. Ödemeler ve ticaret ön plana çıkabilir. İhtiyacınız olmayan, sırf beğendiğiniz için yaptığınız harcamalara dikkat etmelisiniz. Cuma ve cumartesi günleri iletişim odaklı olabilirsiniz. Haberleri daha sık takip etmeye başlayabilirsiniz. Karar almak ve bu kararları hayata geçirmek gibi girişimler içerisine girebilirsiniz. Yakın çevrenizle olan iletişiminiz artabilir. Pazar günü ailevi konular gündeme gelebilir. Aile içi planlar yapabilirsiniz.

Aslan

Pazartesi günü biraz takıntılı olabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konular gündeminize gelebilir. Mide ile ilgili şikâyetlerinizde artış yaşayabilirsiniz. İç dünyanıza çekilmek ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Salı, çarşamba ve perşembe günleri kendinizi daha rahat ifade edebileceğiniz bir süreç olacak. Fiziksel görünüşünüzle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Cuma ve cumartesi günleri finansal konular ve bunların planlanması gündeminize gelebilir. Pazar günü yakın çevrenizle iletişimin artacağı bir gün olacak. Eğitim konuları ile ilgilenebilirsiniz.

Başak

Pazartesi günü sosyal çevrenizle yoğunluğunuz artabilir. Sosyal çevrenizde değer verdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi tekrar gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Salı, çarşamba ve perşembe günleri iç dünyanıza dönebilir, içinize kapanabilirsiniz. Duygusal açıdan zaman zaman zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Cuma ve cumartesi günleri kendiniz daha rahat ifade edebileceğiniz bir süreç olacak. Fiziksel görünüşünüzle ilgilenebilirsiniz. Pazar günü finansal planlamalar yapabilirsiniz. Gelir-gider dengesi planı yapabilirsiniz.

Terazi

Pazartesi günü kariyerinizle ilgili konular ön planda olacak. Aile büyüklerinizin sağlık sorunlarıyla ilgilenebilirsiniz. Salı, çarşamba ve perşembe günleri sosyal çevrenizle ve iş arkadaşlarınızla daha sık iletişim halinde olabilirsiniz. Bu kişilerle ortak çalışmalar yapabilirsiniz. Cuma ve cumartesi günleri iç dünyanıza dönebilirsiniz. Zaman zaman duygusal takıntılar yaşayabilirsiniz. Pazar günü dış görünüşünüzle ilgilenebilirsiniz. İştahınız artabilir.

Akrep

Pazartesi günü alışveriş ve eğitim ile ilgili konular gündeminize gelebilir. Eğitim almak, gizlide kalmış konularla ilgili araştırmalar yapabilirsiniz. Aldığınız bir eğitimi tamamlayabilirsiniz. Salı, çarşamba ve perşembe günleri yoğun iş temposuna girebilir, yeni projelerle ilgili planlar yapabilirsiniz. Cuma ve cumartesi günleri sosyal çevrenizle olan iletişiminiz artabilir. Grup çalışmalarına katılabilirsiniz. Pazar günü iç dünyanıza yönelebilirsiniz. Zaman zaman duygusal takıntılar yaşayabilirsiniz.

Yay

Pazartesi günü finansal konularla ilgilenebilirsiniz. Mide ve bağırsak sistemi ile ilgili rahatsızlıklarınız varsa nüksedebilir. Salı, çarşamba ve perşembe günleri eğitim konuları gündeminizi meşgul edecek. İnançlarınızı sorgulayabilirsiniz. Yeni görüşlere merak duyabilirsiniz. Cuma ve cumartesi günleri kariyeriniz ve işinizle ilgili konularda yoğunluk yaşanabilir. Daha çok çalışabilirsiniz. Pazar günü sosyal çevrenizdeki insanlarla iletişiminizde artış meydana gelebilir.

Oğlak

Pazartesi günü ikili ilişkiler ve görüşmeler artabilir. Salı, çarşamba ve perşembe günleri finansal konular, krediler, ödemeler ve miras gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Sağlıkla ilgili kontrollerinize gidebilirsiniz. Cuma ve cumartesi günleri eğitim ve kişisel gelişimle ilgili konular ilgi odağınız olabilir. Ticaret konuları gündeme gelebilir. Pazar günü işinizle ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili yeni projeler gündeminize gelebilir.

Kova

Pazartesi günü rutin günlük işleriniz gündeme gelecek. Sağlıkla ilgili konularda gelişmeler yaşanabilir. Mide hassasiyetiniz oluşabilir. Evcil hayvanınız varsa bunların sağlıkları ve bakımıyla ilgilenebilirsiniz. Salı, çarşamba ve perşembe günleri ikili ilişkilerde ego çatışmaları olabilir. İkili ilişkiler ve iş ortakları ile iletişimin artacağı yeni sözleşmelerin gündeme gelebileceği bir süreç olacak. Cuma ve cumartesi günleri finansal konularla ilgili gelişmeler olabilir. Ödemeler ve kredilerle ilgilenebilirsiniz. Pazar günü kişisel gelişim konuları ile ilgilenmek ve eğitim almak isteyebilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı kişilerle görüşmeler yapabilirsiniz. Seyahate çıkabilirsiniz.

Balık

Pazartesi günü aşk hayatınız ve çocuklarla ilişkiler gündeme gelebilir. Partnerinizle ilişkinizde sıkıntılar oluşabilir. Çocuğu olanlar çocuklarıyla daha yakından ilgilenmek durumunda kalabilir. Salı, çarşamba ve perşembe günleri günlük rutin işlerle ilgilenilebilir. Hizmet alınan kişilerle ilgili problemler oluşabilir. Sağlık konusunda hassasiyetler yaşanabilir. Cuma ve cumartesi günleri ikili ilişkilerde iletişim artabilir. Yenilenecek sözleşmelerin takibini yapabilirsiniz. Pazar günü finansal konular, ödemeler, sigorta ve krediler gibi konularla ilgili planlamalar yapabilirsiniz.

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17/10/2022 14:53