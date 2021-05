Haftalık burç yorumları (17 Mayıs 2021 - 23 Mayıs 2021)

Neptün, Merkür ile kavgalı. Satürn ise retroya giriyor.

Bu hafta gökyüzü yine kavga dövüş. Neptün, Merkür ile Venüs, Ay ile Güneş, Jüpiter ile ve Satürn’ün Uranüs ile sert ilişkileri olacak. Bize de olabildiğince sabırlı ve sakin kalmak düşüyor.

17 MAYIS 2021- 23 MAYIS 2021 GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

17 MAYIS 2021- 23 MAYIS 2021 haftasında Ay, Yengeç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Terazi burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın Gökyüzü olayları:

Bu hafta malum gökyüzü yine hop oturup hop kalkıyor. O nedenle sakinliğimizi ve sabırlı davranışlar geliştirmeyi bildiğimiz sürece bu haftanın kazananı tabi biz olacağız.

Bu süreçte, özellikle Güneş in artık Koç burcunun son belalı derecesinde olması ve üstüne her bir şeyi umarsızca büyüten Jüpiter in Balık burcunun ilk derecesinde güçlü olması ve bir de sert açı yapmaları Boğa burcunun özelliklerinde ilk akla gelen para ve deprem konusunu tetikleyecekmiş gibi durmakta.

O nedenle maddi anlamda en azından dikkatli olmanızda fayda var. En az risk hangi alandaysa o konuda birikiminizi tutmanız sanırım çok daha iyi olacaktır. Sağlık konusunda ise söz söylemeye bile gerek yok. Lütfen dikkat!

Koç

Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar.

Bu hafta biraz alıngan ve kafasının içinde olayları büyüten bir ruh halinden geçmeniz olası. Bu noktada, kardeşleriniz, komşularınız veya yakın arkadaşlarınız hakkında yanlış kanıya kapılma olasılığınız var. Ve ayrıca kısa vadeli planlar yaparken de dikkatli olmanız, özen göstermeniz sizin lehinize olacaktır.

Boğa

Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar.

Para konusunda bu hafta önünüze büyük bir fırsat çıkmadığı taktirde, durduk yere maddi konulara dalıp bir şeyler yapmamaya çalışın. Gerek piyasa gerek ekonomik kaygılar bu hafta sizin meşgul edecek gibi görünmekte. O nedenle her zaman söylediğimi tekrarlamak durumundayım büyük bir fırsat değilse karşılaştığınız, riske girmeyin.

İkizler

Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar.

Bu hafta kendinizi çok daha yenilenmeye ihtiyaç duyar bir halde görmeniz muhtemel. Bu doğrultuda hareket almanızda bir sakınca yok ama bu enerjinizi biraz daha hafta sonuna doğru kaydırmanızda fayda var. Hafta başı ise kendinizi daha fazla sıkışmış ve yorgun hissedebilirsiniz. O nedenle olabildiğince bu hafta ruh sağlığınızı koruyun ve otorite figürleriyle ters düşmeyin.

İkizler

Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar.

Bu hafta kendinizi çok daha yenilenmeye ihtiyaç duyar bir halde görmeniz muhtemel. Bu doğrultuda hareket almanızda bir sakınca yok ama bu enerjinizi biraz daha hafta sonuna doğru kaydırmanızda fayda var. Hafta başı ise kendinizi daha fazla sıkışmış ve yorgun hissedebilirsiniz. O nedenle olabildiğince bu hafta ruh sağlığınızı koruyun ve otorite figürleriyle ters düşmeyin.

Aslan

Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar.

Bu hafta; kariyer, iş ve devlet daireleri veya büyük şirketlerle yapacağınız görüşmelere dikkat etmenizde fayda var. Bu anlamda ani değişimlere açık bir haftadan geçeceksiniz. Bu konularda daha dikkatli olmanız sizin hayrınıza görünüyor. Meramınızı doğru anlatıp, konuşulanı doğru anlamanız sizin için çok daha iyi olacaktır.

Başak

Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar.

Bu hafta evlilik ve ilişkiler konusunda tuhaf bazı gelişmeler, ani kopuşlar olabilir. Kesinlikle ortaklık ve kariyer konuları da dahil olmak üzere aceleci, fevri davranışlarda bulunmayın derim, bunun size dönüşü pek keyifli olmayabilir. O nedenle sakin sessiz kalmayı tercih etmeniz yararınıza.

Terazi

Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar.

Bu hafta hem duygusal hem de iş ve çalışma koşullarından yana biraz huzursuz olabilirsiniz. O nedenle mümkün olduğunca özellikle iş arkadaşlarınızla daha yapıcı ilişkiler kurmaya gayret edin. Keza, bu süreçte sağlık konusunu da ciddi bir mercek altına almanızda fayda var. Korona önlemlerine iki kat dikkat ve düzenli uyumaya özen gösterin.

Akrep

Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar.

Bu hafta sizin aşk hayatınız baya bir hareketli durmakta. Ama bu gökyüzündeki gümbürtünün faturası sizin ilişkilerinize çıkacakmış gibi duruyor. O nedenle mümkün olduğunca bu konulardan uzak kalmanızı tavsiye edeceğim. Eğer karşı taraf size eli kolu bu konularla toparlanıp gelirse nazikçe bu tip konuşmaları ileri bir tarihe atın derim.

Yay

Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar.

Aile büyüklerinizle, gayrimenkul konularıyla ilgili olarak bazı karışıklıklar ve sorunlar yaşamanız muhtemel. O nedenle konuşularak halledilecek konularda kesinlikle net ve anlaşılır olmaya gayret edin. İletişim kazalarına ve güç gösterilerine dikkat edin. Böyle bir durumla karşılaşıyorsanız. Hemen durumu nazikçe kontrol altına almaya bakın.

Oğlak

Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar.

Bu hafta sağlığınıza dikkat ediyorsunuz sevgili oğlaklarım. Gereksiz yere, kendinizi riske atacak hareketlerden uzak durmanızı tavsiye edeceğim. Çünkü gökyüzünün genel olumsuz tavrı sizin sağlık ve çalışma koşullarınızı, servis alıp servis verdiğiniz alanın üstünde. Bu noktada kendinizi daha kontrollü ve güçlü tutarsanız sorun yaşamazsınız.

Kova

Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar.

Bu haftayı biraz aşk, meşk işlerinden uzak geçirmenizde ciddi fayda var. Gökyüzü bu haftanın genelinde açıkçası para konuları da dahil olmak üzere pek de sevimli konuşmuyor o nedenle öyle dip dibe, üstüne derin konulara dalarak zaman geçirmemenizde fayda var. Biraz daha mesafeli kalırsanız bu konulara bu hafta, daha az etkilenirsiniz.

Balık

Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar.

Bu hafta maddi konular dışında kendinizi biraz şaşkın ve çevrenizdeki olayların etkisini kendinizde büyümüş hissetmeniz olası. Tabi gerçekçi olmanızda fayda var ve fakat, gerçekçi olacağım derken de , olmadık yerde de çevrenize yaptırımcı olmamaya gayret edin. Özellikle ailenizle aranızın açılma olasılığı var bu hafta.

MURAT İPEK-NTV

Bu habere tepkiniz:



16/05/2021 12:29