Haftalık burç yorumları (20-26 Eylül 2021)

Koç

Pazartesi ve salı günleri sağlığınızla ilgili konular gündeme gelebilir. Hastane işleriniz varsa bunlarla ilgilenebilirsiniz. Salı günü gerçekleşecek olan Dolunay sizin 12. evinizde gerçekleşecek. Çarşamba ve perşembe günleri dış görünüşünüzle ilgili değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerde kendinizi ön planda tutmak isteyebilirsiniz. Sağlığınızda hassasiyetler oluşabilir. Cuma ve cumartesi günleri finansal kaynaklarınızla ilgili konular gündeme gelebilir. Kazançlar ve ödemelerinizle ilgili planlamalar yapabilirsiniz. Pazar günü yakın çevrenizdeki kişilerle olan ilişkileriniz gündeme gelebilir. Yoğun bir iletişim içinde olabilirsiniz. Sosyal medyada fazla zaman geçirebilirsiniz.

Boğa

Pazartesi ve salı günleri sosyal çevrenizle olan ilişkileriniz gündeme gelebilir. Toplantılara katılabilirsiniz. Toplumsal faaliyetlerde bulunan derneklerin faaliyetlerine katılabilirsiniz. Salı günü meydana gelecek Dolunay sizin 11. evinizde gerçekleşecek. Çarşamba ve perşembe günleri sağlığınızla ilgili konular gündeme gelebilir. Hastanede kontrolleriniz varsa bunları aksatmamalısınız. Cuma ve cumartesi günleri dış görünüşünüzle ilgilenmek isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerde kendinizi ön planda tutmak isteyebilirsiniz. Pazar günü finansal konular gündeminize gelebilir. Bütçenizle ilgili planlamalar yapabilirsiniz.

İkizler

Pazartesi ve salı günleri kariyerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Yoğun iş temposu içerisine girebilirsiniz. Yeni girişimler gündeme gelebilir. İş toplantılarına katılabilirsiniz. Salı günü meydana gelecek Dolunay sizin 10. evinizde gerçekleşecek. Çarşamba ve perşembe günleri sosyal çevrenizdeki insanlarla etkinliklere ve faaliyetlere katılabilirsiniz. İş toplantıları gündeme gelebilir. Cuma ve cumartesi günleri sağlığınızla yakından ilgilenmek isteyebilirsiniz. Meditasyon ve yoga ile ilgilenebilirsiniz. Haftanın yorgunluğunu atmak için yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Pazar günü fiziksel sağlığınızla ilgilenmek isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde kendinizi ön plana çıkartmak isteyebilirsiniz. İmajınızda değişiklik yapmak isteyebilirsiniz.

Yengeç

Pazartesi ve salı günleri eğitim, seyahatler, ticaret gibi konular gündeminize gelebilir. Yurt dışında yaşayan tanıdığınız insanlarla iletişiminiz artabilir. İnandığınız konuları sorgulayabileceğiniz bir gün yaşayabilirsiniz. Salı günü meydana gelecek Dolunay sizin 9. evinizde gerçekleşecektir. Çarşamba ve perşembe günleri kariyerinizle ilgili projeleri ilgilendiren konular gündeme gelebilir. Uzun zamandır ilgilendiğiniz bir işi bitirebilirsiniz. Nihai sonuç alabilirsiniz. Cuma ve cumartesi günleri sosyal çevrenizle daha çok zaman geçirebilirsiniz. Toplum yararı için faaliyet gösteren dernek ve grupların etkinliklerine katılabilirsiniz. Pazar günü sağlığınızla ilgili konular gündeme gelebilir. Yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Meditasyon ve yoga ile ilgilenebilirsiniz. Gizlide kalmış okült konulara merak duyabilirsiniz.

Aslan

Pazartesi ve salı günleri ödemeler, kredi konuları, vergiler gündeme gelebilir. Alacaklı olduğunuz finansal kaynaklarla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Salı günü meydana gelecek Dolunay sizin 8. evinizde gerçekleşecektir. Çarşamba ve perşembe günleri eğitim, seyahatler, ticaret gibi konular gündeminize gelebilir. Yurt dışında yaşayan tanıdığınız insanlarla iletişiminiz artabilir. İnandığınız konuları sorgulayabileceğiniz bir gün yaşayabilirsiniz. Cuma ve cumartesi günleri kariyeriniz, işinizle ilgili projeleri ilgilendiren konular gündeme gelebilir. Uzun zamandır ilgilendiğiniz bir işi bitirebilirsiniz. Nihai sonuç alabilirsiniz. Pazar günü sosyal çevrenizle daha çok zaman geçirebilirsiniz. Toplum yararı için faaliyet gösteren dernek ve grupların etkinliklerine katılabilirsiniz.

Başak

Pazartesi ve salı günleri ikili ilişkilerle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Ortaklarınız varsa bunlarla ilgili konular gündeme gelebilir. Sözleşmelerle ilgili konular gündeminize gelebilir. Salı günü meydana gelecek Dolunay sizin 7. evinizde gerçekleşecektir. Çarşamba ve perşembe günleri ödemeler, kredi konuları, vergiler gündeminizde olabilir. Alacaklı olduğunuz finansal kaynaklarla ilgili konular meydana gelebilir. Cuma ve cumartesi günleri eğitim, seyahatler, ticaret gibi konular gündeminize gelebilir. Yurt dışında yaşayan tanıdığınız insanlarla iletişiminiz artabilir. İnandığınız konuları sorgulayabileceğiniz bir gün yaşayabilirsiniz. Pazar günü kariyeriniz, işinizle ilgili projeleri ilgilendiren konular gündeme gelebilir. Uzun zamandır ilgilendiğiniz bir işi bitirebilirsiniz. Nihai sonuç alabilirsiniz.

Terazi

Pazartesi ve salı günleri sağlık konuları gündeme gelebilir. Evcil hayvanınız varsa dostunuzun sağlık konuları ile ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Rutin günlük işlerinizde yoğunluk yaşayabilirsiniz. Size hizmet eden insanlar ile hizmet ettiğiniz kişilerle ilgili konular gündeme gelebilir. Salı günü meydana gelecek Dolunay sizin 6. evinizde gerçekleşecek. Çarşamba ve perşembe günleri ikili ilişkilerle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Ortaklarınız varsa bunlarla ilgili konular gündeme gelebilir. Sözleşmelerle ilgili konular gündeminize gelebilir. Cuma ve cumartesi günleri ödemeler, kredi konuları, vergiler gündeme gelebilir. Alacaklı olduğunuz finansal kaynaklarla ilgili konular gündeme gelebilir. Pazar günü eğitim, seyahatler, ticaret gibi konular gündeminize gelebilir. Yurt dışında yaşayan tanıdığınız insanlarla iletişiminiz artabilir. İnandığınız konuları sorgulayabileceğiniz bir gün yaşayabilirsiniz.

Akrep

Pazartesi ve salı günleri yatırımlarınız varsa bunlarla ilgili konular gündeminize gelebilir. Çocuklarınız varsa onlarla daha çok zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Sorunları varsa bunlarla ilgilenebilirsiniz. Sanatsal faaliyetlerle uğraşabilirsiniz. Hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Salı günü meydana gelecek Dolunay sizin 5. evinizde gerçekleşecek. Çarşamba ve perşembe günleri sağlık konuları gündeme gelebilir. Evcil hayvanınız varsa dostunuzun sağlık konuları ile ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Rutin günlük işlerinizde yoğunluk yaşayabilirsiniz. Size hizmet eden insanlar ile hizmet ettiğiniz kişilerle ilgili konular gündeme gelebilir. Cuma ve cumartesi günleri İkili ilişkilerle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Ortaklarınız varsa bunlarla ilgili konular gündeme gelebilir. Sözleşmelerle ilgili konular gündeminize gelebilir. Pazar günü ödemeler, kredi konuları, vergiler gündeme gelebilir. Alacaklı olduğunuz finansal kaynaklarla ilgili konular gündeme gelebilir.

Yay

Pazartesi ve salı günleri ailenizle yakından ilgilenmek isteyebilirsiniz. Evinizle ilgili tadilat, dekorasyon değişiklikleri ya da taşınma gibi konular gündeminize gelebilir. Salı günü meydana gelecek Dolunay sizin 4. evinizde gerçekleşecek. Çarşamba ve perşembe günleri yatırımlarınız varsa bunlarla ilgili konular gündeminize gelebilir. Çocuklarınız varsa onlarla daha çok zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Sorunları varsa bunlarla ilgilenebilirsiniz. Sanatsal faaliyetlerle uğraşabilirsiniz. Hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Cuma ve cumartesi günleri sağlık konuları gündeme gelebilir. Evcil hayvanınız varsa dostunuzun sağlık konuları ile ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Rutin günlük işlerinizde yoğunluk yaşayabilirsiniz. Size hizmet eden insanlar ile hizmet ettiğiniz kişilerle ilgili konular gündeme gelebilir. Pazar günü İkili ilişkilerle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Ortaklarınız varsa bunlarla ilgili konular gündeme gelebilir. Sözleşmelerle ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir.

Oğlak

Pazartesi ve salı günleri yoğun iletişim içerisine girebilirsiniz. Medyayı yakından takip edebilirsiniz. Kısa seyahatler gündeminize gelebilir. Eğitimle ilgili konular gündeme gelebilir. Yakın çevrenizdeki kişilerle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Salı günü meydana gelecek Dolunay sizin 3. evinizde gerçekleşecek. Çarşamba ve perşembe günleri ailenizle yakından ilgilenmek isteyebilirsiniz. Evinizle ilgili tadilat, dekorasyon değişiklikleri ya da taşınma gibi konular gündeminize gelebilir. Cuma ve cumartesi günleri yatırımlarınız varsa bunlarla ilgili konular gündeminize gelebilir. Çocuklarınız varsa onlarla daha çok zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Sorunları varsa bunlarla ilgilenebilirsiniz. Sanatsal faaliyetlerle uğraşabilirsiniz. Hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Pazar günü sağlık konuları gündeme gelebilir. Evcil hayvanınız varsa dostunuzun sağlık konuları ile ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Rutin günlük işlerinizde yoğunluk yaşayabilirsiniz. Size hizmet eden insanlar ile hizmet ettiğiniz kişilerle ilgili konular gündeme gelebilir.

Kova

Pazartesi ve salı günleri finansal konular gündeminize gelebilir. Bütçe hesaplaması ve planlaması yapabilirsiniz. Maddi ve manevi değer konuları gündeminize gelebilir. Güvenlikle ilgili konular karşınıza çıkabilir. Salı günü meydana gelecek Dolunay sizin 2. evinizde gerçekleşecek. Çarşamba ve perşembe günleri yoğun iletişim içerisine girebilirsiniz. Medyayı yakından takip edebilirsiniz. Kısa seyahatler gündeminize gelebilir. Eğitimle ilgili konular gündeme gelebilir. Yakın çevrenizdeki kişilerle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Cuma ve cumartesi günleri ailenizle yakından ilgilenmek isteyebilirsiniz. Evinizle ilgili tadilat, dekorasyon değişiklikleri ya da taşınma gibi konular gündeminize gelebilir. Pazar günü yatırımlarınız varsa bunlarla ilgili konular gündeminize gelebilir. Çocuklarınız varsa onlarla daha çok zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Sorunları varsa bunlarla ilgilenebilirsiniz. Sanatsal faaliyetlerle uğraşabilirsiniz. Hobilerinizle ilgilenebilirsiniz.

Balık

Pazartesi ve salı günleri dış görünüşünüzle ilgilenmek isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde kendinizi ön plana çıkartmak isteyebilirsiniz. Ben-sen konuları ikili ilişkilerinize yansıyabilir. Salı günü meydana gelecek Dolunay sizin 1. evinizde gerçekleşecek. Çarşamba ve perşembe günleri finansal konular gündeminize gelebilir. Bütçe hesaplaması ve planlaması yapabilirsiniz. Maddi ve manevi değer konuları gündeminize gelebilir. Güvenlik konuları gündeminize gelebilir. Cuma ve cumartesi günleri yoğun iletişim içerisine girebilirsiniz. Medyayı yakından takip edebilirsiniz. Kısa seyahatler gündeminize gelebilir. Eğitimle ilgili konular gündeme gelebilir. Yakın çevrenizdeki kişilerle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Pazar günü ailenizle yakından ilgilenmek isteyebilirsiniz. Evinizle ilgili tadilat, dekorasyon değişiklikleri ya da taşınma gibi konular gündeminize gelebilir.

Bu habere tepkiniz:



20/09/2021 13:59