Haftalık burç yorumları (23 Ağustos 2021 - 29 Ağustos 2021)

Güneş Başak burcuna geçiyor.

Hayatımız artık başak taneleri gibi bereketli de olabilir, dağılabilir de.

Ay’ın konumu:

23 Ağustos - 29 Ağustos haftasında Ay, Balık burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Boğa burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu hafta zorlu gezegenlerle Venüs ve Merkür’ün güzel açılar yaptığına şahit olacağız. Yani bir yandan işlerimiz evet, kolay hallolacak gibi görünse de, diğer yandan farkına varmadan birilerinin işlerini zorlaştırırken bulabiliriz kendimizi.

Kafası bir dünya Neptün ile Merkür arasındaki karşıtlık ise gerçekler ile idealler arasında kafamızın karışmasına neden olabilir. O nedenle bu hafta karar vermek ve verilen kararları hayata geçirmek konusunda zaman zaman sıkıntı yaşamanız söz konusu olabilir.

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.

(MURAT İPEK / [email protected])

Koç

Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar.

Bu hafta iş çalışma koşullarınız gibi konularda olumlu gelişmeler olabilir ve fakat aşk ve ilişkilerde biraz işiniz zor gibi görünüyor. Bu hafta dedikodu malzeme olabilirsiniz. O nedenle hakkınızda olan bitenleri herkesle paylaşmamanızda fayda var.

Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.

Boğa

Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar.

Sosyal çevrenizde ve özel hayatınızda bazı can sıkıcı gelişmelere açık bir haftadan geçecek olabilirsiniz. Hararetli konuşmalar, sadece kazanım duygusuyla bencil konuşmalar fazlasıyla çevrenizden duyabilirsiniz. Karışmayın ve koruyun kendinizi.

Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.

İkizler

Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar.

Aşk ve ilişkiler konusunda bir yandan olumlu diğer yandan da olumsuz gelişmeler sizinle olabilir. Bu anlamda şaşkınlık yaşamanız olası; o nedenle mümkün olduğunca bu tip meselelere balıklama dalmayın. Maddi anlamda gelişmeler olabilir, kaçırmayın.

Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.

Yengeç

Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar.

Oldukça hareketli bir haftadan geçecek olabilirsiniz, maddi manevi anlamda planlar yapıp, koşturacak olabilirsiniz. O nedenle bu hafta özellikle kas ve eklam ağrılarına dikkat edin. Ve ayrıca ailenizle ilgili meselelerde çözüm yolu açılabilir.

Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.

Aslan

Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar.

Bu hafta para konusunda ödemelerinize dikkat ettiğiniz sürece büyük bir sorun yaşayacağınızı açıkçası düşünmüyorum. Önünüzde açılacak olan olumlu kapıların farkına varın derim. Özellikle kardeş, arkadaş çevresinden fırsatlar çıkabilir.

Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.

Başak

Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar.

Bu hafta iş ve kariyer ile ilgili sizde bazı karışıklıklar görünebilir. Bu nedenle olabildiğince çevrenizdekilerin değil, bu konularda bilgili olan, tarafsız insanlardan akıl almanızda fayda var. Heyecana kapılıp hareket etmemeye gayret edin derim.

Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.

Terazi

Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar.

Bu hafta kendinizi özellikle ortaklık, mahkemeler ve evlilik gibi konularda çözüme kapalı ve kırgın hissetmeniz olası; o nedenle elinizden geldiğince bu ve buna benzer konularda kendinizi kararlı tutmanızda fayda var. Bu konularda kafanız karışabilir.

Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.

Akrep

Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar.

Sağlığınıza yine dikkat etmeniz gereken bir haftadan geçecek olabilirsiniz. Kan ve kanla ilgili değerlere dikkat! Ayrıca diyabet gibi kalıtsal kapısı da açık hastalıklarınız varsa onları da kontrol altında tutmanızda fayda var. Ayrıca harcamalara dikkat!

Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.

Yay

Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar.

Aile içi meselelerde bir belirsizlik, hele buna iş ortaklığı, gayrimenkul konuları da eşlik ediyorsa bu hafta bu ve buna benzer konular önünüze dökülebilir. Olabildiğince kendinizi bu anlamda koruma altında tutarsanız sizin için harika bir hafta olur.

Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.

Oğlak

Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar.

Aşk konusunda kırılmalara açık bir haftadan geçeceksiniz gibi durmakta. Ayrıca para meselelerinde de bir hareketlilik olacak ve bu hareketliliğin sizi yorması söz konusu olabilir. Tam olarak emin olmadığınız işlere bu hafta atılmamanız sizin için önemli olacak.

Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.

Kova

Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar.

Kendinizi nispeten daha yoğun ve fakat çok daha dinç hissedeceğiniz bir haftadan geçecek olabilirsiniz. Para al-ver konularında sıkıntılı zamanlarınız var. O nedenle bu konuda olabildiğince istikrarlı davranın ve fazla eli açık olmamaya gayret edin derim.

Bu hafta ikili ilişkilerde artık önünüzü görebileceksiniz ve kendinizi daha enerjik hissedeceksiniz.

Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.

Balık

Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar.

Bu hafta sizi temelde bekleyen en önemli problem evrak ve kağıt işleri. Yani devlet baba ile işiniz falan varsa biraz can sıkıcı olabilir. Bu konuda destek alın derim. Uzun süreli ilişkiler konusunda ise hareketli saatler bekliyor olabilir. Aceleci olmayın!

KAYNAK:ntv

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22/08/2021 12:21