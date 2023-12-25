Haftalık burç yorumları (25-31 Aralık 2023)

Yengeç burcunda dolunay.

Bu dolunay 2023 yılı üzerinde düşünüp yeni yıl için planlarınızı oluşturmanız için iyi bir atmosfer oluşturacak diyebilirim.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

25-31 Aralık 2023 haftasında Ay, İkizler burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Aslan burcunda olacak.

Haftanın gökyüzü olayları:

Yılın bu son haftasına iletişim gezegeni Merkür’ün geri geri giderken Neptün ile yaptığı zorlu görünümle giriyoruz. Yani konuşmalarımızla, anlattıklarımızla açan çiçeği kökünden kurutacak olabiliriz. O nedenle aman konuşmalarımızda daha yapıcı ve iyimser olmaya bakalım. Durduk yerde insanlara şu hoş zamanlarda hayal kırıklığı, moral bozukluğu yaşatmanın alemi yok, değil mi?

Hafta ortası ise yılın son gökyüzü olayı olan Yengeç burcunda bir dolunay yaşayacağız. Dolunayın doğası bitirmek, tamamlamak üzerinedir. O nedenle bu dolunayda özellikle aile, ev ve aile büyükleri ilgili tamamlanması gereken işler varsa tam da bitirmek için harika bir haftadasınız diyebilirim. Dolunay, prensipler gezegeni olan Satürn’e ve şans gezegeni Jüpiter'e de harika bir açı yapmakta. Bu noktada bir yılı bitirdiğimiz bu son günlerde bu dolunay 2023 yılı üzerinde düşünüp yeni yıl için planlarınızı oluşturmanız için iyi bir atmosfer oluşturacak diyebilirim.

Hafta sonu ise güzellik tanrıçası Yay burcuna geçer geçmez zamanın efendisine kafa tutacak olsa da gökyüzü birlikte olmanın ve yeni bir yıla girmenin keyfini sonuna kadar yaşatacak gibi görünüyor.

Haftalık yorumlarımın bu son yazısında sizlere muhteşem bir 2024 diliyorum. Aynı gökyüzü altında kardeşçe ve barış dolu, sağlıklı zengin bir yıl dilerim. Sevgiyle kalın.

KOÇ

Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Koçlar için bu hafta odak noktası aile, ev ve duygusal güven, aile ilişkileri, ev düzenlemeleri ve içsel güveni sağlama çabaları. Duygusal olarak, köklerinizi keşfetme, geçmişle barışma ve aile bağlarını güçlendirme süreçleri önemli olacak diyebiliriz.

BOĞA

Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Bu dolunay, Boğa burçlarını iletişim, kısa seyahatler ve öğrenme süreçlerine yönlendiriyor. İletişim becerilerini geliştirme, kardeş ilişkilerine odaklanma ve çevresel etkileşimleri anlama vakti. Duygusal olarak, düşüncelerinizi ifade etme, öğrenme arzularınızı takip etme ve çevresel ilişkileri güçlendirme süreçleri öne çıkabilir.

İKİZLER

Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar. Bu hafta dolunay, İkizler burcunu maddi konulara odaklanmaya davet ediyor. Gelir kaynakları, değerler ve sahip olduğunuz şeylere dair önemli kararlar alabilirsiniz. Duygusal olarak, güven ve değer temaları ön planda olabilir.

YENGEÇ

Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Yengeç burçları bu dolunayda özellikle kendi kişisel kimlikleri ve dışa açılan enerjileri üzerine odaklanacaklar. İlişkilerde dengeyi kurmak, kişisel ihtiyaçları ifade etmek ve içsel güçlerini keşfetmek için bir zaman olabilir. Duygusal olarak, kendi kendilerine odaklanma ve içsel dengelerini bulma şansları olacak.

ASLAN

Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Aslanlar için bu hafta daha fazla içsel bir yolculuğa işaret edebilir. Gizli konular, ruhsal arayışlar ve kendi iç dünyalarındaki derinlikleri keşfetme vakti. Duygusal olarak, geçmişteki olayları anlama, kabullenme ve bırakma süreçleri bu dolunayla öne çıkabilir.

BAŞAK

Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Bu dolunay, Başak burçları için arkadaşlık, gruplar ve sosyal bağlantılara odaklanmalarını sağlıyor. Topluluk içinde daha fazla etkileşim, sosyal hedeflere yönelme ve insanlar arasında daha iyi anlayış sağlama fırsatları ortaya çıkabilir. Duygusal olarak, sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi önemli olacak.

TERAZİ

Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Teraziler, bu dolunayda kariyerleri ve toplumsal statüleri konusunda belirgin bir vurgu yaşayabilirler. Kariyer hedefleri, toplumsal sorumluluklar ve uzun vadeli planlar bu dönemde ön planda olabilir. Duygusal olarak, başarılarınızı kutlama ve kariyer yönünüzü dengeleme süreçleri gündeme gelebilir.

AKREP

Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Bu hafta dolunay, Akrep burçları için öğrenme, seyahat ve manevi konulara odaklanmalarını sağlayabilir. Farklı kültürlerle etkileşim, yeni öğrenim fırsatları ve manevi derinleşme bu dönemin anahtar konuları olabilir. Duygusal olarak, dünya görüşünüzü genişletme ve hayatın anlamını keşfetme süreçleri önemli olabilir.

YAY

Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Bu dolunay, Yay burçlarını duygusal derinliklerine ve ilişkilerine odaklamaktadır. Ortak finansal konular, duygusal bağlar ve güvenin sınavı bu dönemin temel konuları olabilir. Duygusal olarak, derin bağlantıları anlama, paylaşma ve bu bağlantıları güçlendirme vakti.

OĞLAK

Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Oğlaklar için bu dönemde ilişkiler, partnerlik ve yakın bağlar ön planda olacaktır. Evlilik, iş ortaklıkları ve diğer kişisel birlikteliklerde denge sağlama ve karşılıklı anlayışa odaklanma fırsatları doğabilir. Duygusal olarak, ilişkilerde denge ve adil bir paylaşım konularında çalışmalar önemli.

KOVA

Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Kovalar için bu dolunay, günlük yaşamdaki detaylara ve iş dünyasına odaklanmalarını sağlıyor. İş performansı, sağlık alışkanlıkları ve günlük rutinlerde denge sağlama vakti. Duygusal olarak, iş ve sağlık alanındaki hedeflere odaklanma ve bu konularda iyileştirmeler yapma süreçleri önemli.

BALIK

Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Bu dolunay, Balık burçları için yaratıcılık, aşk ve eğlence alanlarına vurgu yapmaktadır. Sanatsal projeler, romantik ilişkiler ve hobilerle daha fazla ilgilenme fırsatları doğabilir. Duygusal olarak, kalbinizin derinliklerinden gelen ifadeye ve keyif alacağınız etkinliklere yönelme süreçleri öne çıkabilir.