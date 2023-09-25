Haftalık burç yorumları (25 Eylül - 1 Ekim 2023)

Astroloji: 25 Eylül – 1 Ekim haftalık burç yorumları. 25 Eylül, 26 Eylül, 27 Eylül, 28 Eylül, 29 Eylül, 30 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde burçları neler bekliyor?

Genel etkiler:

23 Eylül – 23 Ekim arasında Güneş Terazi burcunda seyahat ediyor. Bu dönem hayatımızda olabildiğince denge kurmaya çalışacağız, ilişkilerde inisiyatifler almaya çalışacağız. Tüm ilişkilerimizde aslında ‘Ben-Sen’ olmanın sınırlarını belirleyip, dengeyi kurmaya çalışacağız. Tabi ki bunu yaparken Terazi’nin o dengeli, ahenkli, nazik yapısı ile ve de en önemlisi yapıcı, diplomatik bir tavır ile bunu yapmaya çalışacağız. Hak, hukuk, adaletle ilgili konular da hayatımızda daha çok vurgulanmaya başlayacak. Kim haklı, kim haksız veya yaşadığımız hayatta haksızlıklarla karşılaştığımız anda daha hassas ve tepkilerimizi daha net bir şekilde ortaya koymaya çalışacağız. Zaman zaman kendimize göre adaleti sağlamaya çalışacağız.

29 Eylül’de ise Koç burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Koç burcu başlangıçlarla ilgilidir. İlklerle ve başlangıçlarla ilgili olduğu için deneyimsizdir. Hız ve acelecilikle ilgili sınavları vardır. Etkisi 2 hafta sürecek bu dolunay zamanında alacağımız sonuçlar beklediğimizden de hızlı olabilir. Yaşanacak gelişmelere hazırlıksız yakalanabilirsiniz. Özellikle ilişkilerde acelecilik ve tartışmalar ana sorun olabilir. İlişkiler ve maddi konularda sürpriz gelişmeler gündeme gelebilir. Daha önce yaşanan konuların bir tekrarı olabilir veya bu konularla ilgili revizyonlar yapılabilir. Aşırıya kaçan tepkiler vermekten kaçınmalıyız. Özellikle empati kabiliyetimizi kullanmamız ve olayları sadece kendi bakış açımızla ele almak yerine karşımızdaki insana da söz hakkı vermemiz sorunlarımızı kolaylıkla çözmemizi sağlayacaktır.

Haftalık burç yorumları:

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük ve haftalık burç yorumları.

Koç burcu 25 Eylül – 1 Ekim haftalık burç yorumları

Koç burç yorumları: Bu hafta itibariyle Güneş, Terazi burcunda seyahat ediyor. Odak noktanız; sözleşme ve anlaşmaların gerçekleşebileceği konular, ilişkiler, ortaklıklar, evlilik, söz, nişan gibi konular olacaktır. Hayat amacımızın kafamızda iyice netleşeceği, yolumuzu çizebileceğimiz bir döneme giriyoruz. Yolunda gitmeyen kişisel ilişkilerimizi ve geçmişten gelen, sürüncemede kalmış konuları artık sonlandırıyor olacağız. Öte yandan, hayatımıza yeni insanlar girebilir ve yeni fırsatlarla karşılaşabiliriz.

Bir ilişkiniz varsa, ilişki içinde derinlikli konuşmalar, paylaşımlar olabilir. Beklentileriniz, neleri sevdiğiniz, neleri istemediğiniz gibi. Eşinizin/sevgilinizin yaşamında yeni şeyler de olabilir. İş hayatında gelişmeler yaşayabilir kendisi. Bu dönemde bireysel olmak yerine, başkaları ile birlikte hareket etmenin, insan içinde olmanın, insanın çevresinin olmasının önemini fark edebilirsiniz.

29 Eylül’de sizin burcunuzda Dolunay gerçekleşiyor. Özellikle ikili ilişkilerle ilgili bazı netleşmeler yaşanıp, önemli kararlar verilebilir. Kriz yaratacak sözlerden uzak durmaya dikkat edilmeli. İşle ilgili geriye dönük konular gündemde olacaktır. Konuyu sağlıklı neticelendirebilmek için daha fazla sorumluluk almak gerekebilir. Atılacak adımlar hayatın genelini ilgilendirecek. Sağlık olarak da eklem, kas ve baş ağrılarına dikkat edilmeli.

Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek tarzda olabilir. Yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. Özel hayatınızla ilgili sorumluluk almaya, kontrolü ele geçirmeye, özel hayatınızı belki de düzenleme ve disipline etmek için uygun destekler altında olacaksınız. Özellikle ikili ilişkilerle ilgili bazı netleşmeler yaşanıp, önemli kararlar verilebilir. Kriz yaratacak sözlerden uzak durmaya dikkat edilmeli.

Boğa burcu 25 Eylül – 1 Ekim haftalık burç yorumları

Boğa burç yorumları: Bu hafta itibariyle Güneş, Terazi burcunda seyahat ediyor. Odak noktanız; kariyer, yeni işler, projeler, anlaşmalar üzerine olacaktır. Kişisel sağlığınıza daha çok odaklanabilir, spor ve diyet gibi konularla ilgilenebilirsiniz. İç dünyamızda inişler ve çıkışlar yaşayacağımız bir dönemdeyiz. Sezgilerimiz artabilir ve günlük yaşamın yaşattığı sıkıntılar yüzünden maddi dünyadan bir süreliğine uzaklaşmak isteyebiliriz. Size set veya engel olunan koşullarla ilgili farkındalığınız artabilir. Size zarar verme ihtimali olan, düşman kişilikleri rahatlıkla tespit edebileceksiniz.

Güneş 6’ncı evinizde. Hareketlilik açısından güzel bir transit. Altıncı ev geçişleri gün içinde daha çok şey yaptığımız, daha bir koşturmalar halinde olduğumuz, günlük akışlarımızın ve yapılacaklar listemizin kalabalıklaştığı zamanlar oluyor. İş konusunda verimli bir dönem. Yeni bir işe başlayabilirsiniz. İşyeri, ofis koşulları, orada zaman geçirmek ve her şeyin çok rahat ve kolay akışına tanık olacaksınız. İşyerini güzelleştirmek, hatta isterseniz bütünüyle değiştirmek, sanatsal dokunuşlar katmak mümkün. Kendi işinizi yapıyorsanız, hukukçular ve danışmanlardan fayda göreceğiniz günler.

29 Eylül’de Koç burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Önümüzdeki iki hafta boyunca içe dönme, normalden daha fazla yalnız kalma ihtiyacı baskın olacak. İçsel süreçlere odaklanarak kontrol edilemeyen konularla savaşmamak yerinde olacaktır. Eğitim ve seyahatlerde birtakım aksamalar yaşanabilir. İkili ilişkilerde saklı kalmış bazı konular gündeme gelecektir. Sağlıkla ilgili boğaz ve böbreklere dikkat etmekte fayda var.

Fiziksel ve ruhsal olarak dinlenmek, bu arada eğer kötü bir alışkanlığımız varsa (sigara vb.) bırakmak için çok uygun bir zaman. Sağlığımıza dikkat etmeli, kendimizi zihinsel olarak rahatlatmak için sanatsal faaliyetler, meditasyon gibi araçlara yönelmeliyiz. Dolunay ile kontrol dışı gelişen olaylar, gizlilik içinde hareket edilen, gizli düşmanlıklar, hastalıklar, engellenmeler, kısıtlanmalar, dedikodular söz konusu olabilir. Dolunay sayesinde bu konuların üzerine ışıklandırılır ve gözle görülür bir hale gelir. Sağlığınıza ekstra dikkat etmekte fayda var, özellikle alerjiyle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir.

İkizler burcu 25 Eylül – 1 Ekim haftalık burç yorumları

İkizler burç yorumları: Bu hafta itibariyle Güneş, Terazi burcunda seyahat ediyor. Odak noktanız; aşk, çocuklar, yaratıcılık gerektiren konular üzerine olacaktır. Aşk sezonunuz açılmış olacak özellikle yalnızlar için, çocuk sahibi olmak isteyenlerde bu 1 aylık süreci değerlendirebilirler. Hayattan beklediğiniz, ümit ettiğiniz iyi dileklerinizin gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan bilgi, iletişim anlamında güzel destekler alabilirsiniz.

Güneş şanslı, eğlenceli, konuları keyifli olan 5’inci evinize denk geliyor. Bu da aşkı, hayatın hazlarını, keyiflerini, eğlenceyi, sanatı, hobileri, yaratıcılıkla ilgili konuları, cinselliği, hamileliği, bebekleri ve çocukları, çocuklarla ilgili konuları anlatıyor. Bir hobinize geri dönebilirsiniz bu süreçte. Yeni bir hobi edinebilirsiniz. Sanatsal etkinliklere katılabilirsiniz. Yaratıcılığa dayalı bir iş yapıyorsanız, ki bence her alanda her şey yaratıcı fikirlerle daha güzel hale gelebilir, verimli projeler çıkabilir ortaya. Başarılı ve ses getirecek çalışmalar yapabilirsiniz. Sizin için keyifli ve yaratıcı zamanlar diyebiliriz.

29 Eylül’de Koç burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Sosyal yaşamla ilgili gündemin yoğun olacağı iki hafta boyunca yeni çevrelere girilebilir. Aşk hayatında gerginlikler yaşanabilir. Bu gerginlikler sonucunda da bazı kararlar almak gerekecek. Finansal konularda tedbirli davranmamak, eğlenceye ve lükse çok harcama yapmak sıkıntı yaratabilir. Şans oyunlarında da fazla risk almamaya dikkat.

Keyif alacağımız yardım organizasyonlara katılabiliriz, hayır işleri ile ilgilenebiliriz Arkadaşlarımızdan duygusal konularda destek göreceğiz. Hayatımızdan bazı insanları çıkarabiliriz. Bu dönemde gelecek planlarımızı tekrar gözden geçirebilir, aldığımız kararları sorgulayabiliriz. Kariyer kazançlarımızla ilgili de şanslı bir dönemdeyiz. Bir terfi veya zam söz konusu olabilir.

Bu dönem hayatınıza size destek sağlayacak yeni kişiler katılabilir, tanışmalar yaşayabilirsiniz. Yeni gruplar içinde kendinizi ifade edebilirsiniz. Sosyal yaşamınızda daha çok prim yapabilirsiniz. Yeni bir ev bakmayı düşünebilirsiniz. Uzun zamandır aradığınız evi şimdi bulabilirsiniz. Bu konuda yakınlarınız da sizinle aynı fikirde olabilir. Zaman zaman gerginlikler olsa da duygusal hayatınızda pozitif gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aşkın tadına varın, detaylara çok takılmamalısınız.

Yengeç burcu 25 Eylül – 1 Ekim haftalık burç yorumları

Yengeç burç yorumları: Bu hafta itibariyle Güneş, Terazi burcunda seyahat ediyor. Odak noktanız; aile, yerleşim, taşınma, yer değiştirme, evinizde tadilat gerektiren konulara yönelme, ev alma-satma gibi işler olacaktır. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda sürpriz teklifler, anlaşmalar, görüşmeler gündeme gelebilir. Kariyerimizde bir yenilenme ve dönüşüm dönemine giriyoruz. Üstlerimizle iyi iletişim kurabileceğimiz, fikirlerimizi dinletebileceğimiz bir süreçteyiz.

Dış dünyayla olan bağlantınız, sosyal hareketliliğiniz, gezileriniz, dışarıda geçirdiğiniz zamanlar biraz azalabilir bu dönem. Daha ziyade evde olmayı tercih edebilirsiniz. Evinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Odaları düzenleyebilir, temizlikler yapabilirsiniz. Kış için konserveler, turşular yapabilirsiniz. Ailenizle daha çok zaman geçirebilirsiniz, birlikte yaptığınız şeyler artabilir.

29 Eylül’de Koç burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Kariyerle ve toplumsal kimlikle ilgili birtakım gelişmelerin olacağı bir dönem. Daha fazla sorumluluk alma veya bazı süreç değişimleri söz konusu. Bu sırada ikili ilişkilere fazla özen gösterilemeyebilir ve bu alanlarda bazı gerginlikle yaşanabilir. Ebeveynlerin sağlık sorunlarına da dikkat edilmeli.

İş hayatımızla ilgili uzun süredir istediğimiz bir mevkiye bu dönemde ulaşabiliriz. Yaratıcı projelerimiz takdir toplayabilir ve tüm dikkatleri üzerimize çekebiliriz. Ancak odak noktamızı kaybetmemeye ve detayları atlamamaya dikkat etmeliyiz. İş arıyorsak, bu süreçte iş bulmamız büyük bir olasılık. Ev ve aile konularında da olumlu gelişmeler olabilir. Evlilik veya çocuk sahibi olma kararı alabiliriz.

İş arayanlar, işini değiştirmek isteyenler, terfi etmek isteyenler, işle ilgili takdir görmek isteyenler için destekleyici etkiler devrede olacaktır. Fikirlerinizle, düşüncelerinizle yöneticilerinizin oldukça dikkatini çekebilirsiniz. Kariyerle ve toplumsal kimlikle ilgili birtakım gelişmelerin olacağı bir dönem. Daha fazla sorumluluk alma veya bazı süreç değişimleri söz konusu.

Aslan burcu 25 Eylül – 1 Ekim haftalık burç yorumları

Aslan burç yorumları: Bu hafta itibariyle Güneş, Terazi burcunda seyahat ediyor. Odak noktanız; seyahatler, yakın çevre ile ilişkiler, eğitimle ilgili konular, seminerler gibi konular olacaktır. Bu hafta bilgiyi düzenleme, tasnif etme ile ilgilenebilir. Yayıncılık, web sitesi, internetle ilgili konularla uğraşabilirsiniz. İş hayatınızda şansınız açılıyor. Yeni bir yatırım düşünüyorsanız almak için uygun zaman dilimindesiniz. Paranıza para katabilirsiniz.

Güneş ikinci evinizde. Çok hareketli bir alan burası. Ne anlamda hareketli? Hem iletişim anlamında, hem de şehrin içinde gidiş gelişler, geziler anlamında. Hangi alanda, hangi sektörde olduğunuzdan bağımsız olarak, işinizi daha çok duyurmak, sosyal medyada yer almak, online platformlar üzerinden de satış yapmak, hizmet sunmak isteyebilirsiniz. Bir sayfa açabilirsiniz kendinize.

29 Eylül’de Koç burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Yarım kalmış bir eğitimi tamamlama, yurt dışı bağlantılı bir konuyu veya hukuki bir süreci sonuca bağlama söz konusu. Yakın çevre veya kardeşlerle ilgili beklenmedik sorumluluklar üstlenmek gerekebilir. Aile arasında çıkan görüş ayrılıklarında çok ısrarcı olmamakta fayda var. Kemik ve diş problemlerine dikkat edilmeli.

Geleceğimizle ilgili önemli kararlar alabileceğimiz ve hedeflerimizi belirleyeceğimiz bir döneme giriyoruz. Bu dönemde, sonuçlanmasını beklediğimiz hukuku bir süreç nihayet sona erebilir. Uzun zamandır beklediğimiz bir seyahati gerçekleştirebiliriz. Sosyal medyada ve kardeş, kuzen, komşu ilişkilerinde daha sakin ve anlayışlı olmamızda yarar var.

Kariyer hayatınızda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yöneticinizden destek görebilirsiniz. İş başvurusu yapmak için uygun dönemdesiniz. Hukuksal konularla ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz, yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir, iş arayanlar bu dönem özellikle çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz.

Başak burcu 25 Eylül – 1 Ekim haftalık yorumları

Başak burç yorumları: Bu hafta itibariyle Güneş, Terazi burcunda seyahat ediyor. Önümüzdeki bu bir aylık süreçte odak noktanız; finansal konular, kazançlar, alım-satım işleri, bütçeyle ilgili işler üzerine olacaktır. Ortak kaynaklar, eşimizin parası, vergi, sigorta, miras gibi konularda nihayet arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşabilir, güzel haberler alabiliriz. Yeni yatırımlar konusunda kafamızdaki planlar netleşebilir.

Maddi anlamda sizin için oldukça şanslı bir etki bırakacak Güneş. İşinizde ilişkiniz, eşiniz veya sosyal bağlantılarınız sayesinde daha çok kazanabilirsiniz. Parasal konularda partnerinizle ortak hamleleriniz olabilir, birlikte yatırım yapabilirsiniz. 23 Ekim’e kadar finansal gücünüz iyice artmaya devam edecek. Büyük yatırımlara imza atmak için uygun bir dönemde olacaksınız. Duygusal yönünüz ağır basacak. Kararlar alırken mantığınızı devre dışı bırakmamaya özen gösterin.

29 Eylül’de Koç burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Finansal konularda başkalarından destek alınabileceği bir dönem. Borçlar, ödemeler konusunda daha önce alınmış yanlış kararlarla ilgili telafiye gidilebilir. Seyahat veya eğitimle ilgili planda olmayan harcamalar söz konusu. Aşk konusunda da bazı kıskançlıklar gerginliklere yol açabilir.

Dolunay zamanı özellikle boşanmayla ilgili durumlarda nafakaya ilişkin özellikle güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnız harcamalarınızı biraz denetim altına almakta fayda var. Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Para geldiği gibi gider ve bu gider yerleri genelde sizlerin borçlarıyla ilgili olacaktır. Hayatınızda önemli bir gediği kapatabilirsiniz. Borçlarımız veya yapmamız gereken ödemeler konusunda zaman zaman huzursuz bir ruh hali içinde olabiliriz. Spekülatif yatırımlar beklemediğimiz bir gelir kazandırabilir. Ancak yine de temkinli olmakta fayda var.

Terazi burcu 25 Eylül – 1 Ekim haftalık burç yorumları

Terazi burç yorumları: Bu hafta itibariyle Güneş, sizin burcunda seyahat ediyor. Önümüzdeki bir aylık süreçte odak noktanız; tamamen kendinizle, kişiliğinizle, kişisel yeteneklerinizle ilgili konular olacaktır. Yaşamınızda huzur ve dengeyi yakalama uğruna daha fazla çene yormak, çaba sarf etmeni gerekebilir.

Bu dönemde bir ilişkiye başlamak veya hayatınızda biri varsa evlilik yolunda adımlar atmak da olasılıklar dahilinde. Bir ortaklık da başlayabilir. Bir işi biriyle birlikte yapmak, destek almak, işi paylaşmak isteyebilirsiniz. Giyiminize, stilinize daha çok özeneceğiniz bir dönem bu. Gardırop yenileniyor.

Enerjiniz yerine geliyor. Olmaz dediğiniz her şey olabilir. Mutlu olmaya hazır olun. Şansınız çok açılmaya başlıyor. Kariyer hayatınıza odaklanabilirsiniz. Yöneticinizin baskıları artık tepkilerinizi gizleyememenize neden olabilir. Yeni iş arayışları içerisine girebilirsiniz. Çevrenizde insanlar sizlerin başarılarından bahsediyor olabilir. Dostlarınızla beraber keyifli vakit geçirebilirsiniz.

29 Eylül’de Koç burcunda Dolunay gerçekleşiyor. İkili ilişkilerin, evliliklerin veya ortaklıkların birtakım kararlar aldırtacağı bir dönem olacak. Özellikle değerli hissedilmeyen konular ön plana çıkacak ve bir çözüm yolu bulunacak. Fikir ayrılıklarını keskin bir dille ifade etmekten kaçınmaya dikkat edilmeli. Sakatlanmalara, yaralanmalara açık bir dönem olduğundan aceleci davranmamakta fayda var.

Özellikle ikili ilişkiler ve ortaklıklar konusunda hayatınızda yeni enerjiler, yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır. İlişkimiz yoksa, şanslı bir döneme giriyoruz. Hayatımıza uzun zamandır beklediğimiz yeni biri girebilir. Eğer ilişkimiz varsa, ciddi kararlar alabilir, evlilik yolunda ilerleyebiliriz. Yolunda gitmeyen bir ilişkiyi sonlandırmamız ihtimali de var.

Fikir ayrılıklarını keskin bir dille ifade etmekten kaçınmaya dikkat edilmeli. Sakatlanmalara, yaralanmalara açık bir dönem olduğundan aceleci davranmamakta fayda var. İlişkiler için tamam mı devam mı sorusuna yanıt aranacağı zamanlar. Kötü giden bir ilişkiniz, ortaklığınız veya evliliğiniz var ise bu Dolunay sayesinde artık nokta koymak için kolları sıvayabilirsiniz. Eğer iyi giden bir birliktelik ise bir üst kademeye taşımak için adımlar atılabilir.

Akrep burcu 25 Eylül – 1 Ekim haftalık yorumları

Akrep burç yorumları: Bu hafta itibariyle Güneş, Terazi burcunda seyahat ediyor. Önümüzdeki bu bir aylık süreçte odak noktanız; ruhsal konular ve psikolojik durumunuzla ilgili olacaktır. Bir dinlenme, içe dönüş süreci yaşayacaksınız önümüzde ki 1 ay. Öte yandan ay sonu gerçekleşecek Dolunay etkisiyle de çevrenizde parlayabileceğiniz bir dönem. Yaptığınız işlerde takdir görebilir, ün kazanabilirsiniz. Şansınız bu dönemde çok açık olacak.

Kendinizle olmak, kendinizle kalmak, dönüp içinize bakmak, kabule geçmek, hafiflemek, ruhsal derinliğinizi kuvvetlendirmek, spiritüel bilgilerden yararlanmak, enerjinizi yenilemek bu sürecin getirileri olacaktır size. Önemli diyebileceğimiz (iş, para, kariyer, aşk, ilişki, yer değişikliği, taşınma, vb her konuda olabilir) girişimlerden uzak durmanız gerekiyor.

29 Eylül’de Koç burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Çalışma temposunda artış, çalışma arkadaşlarıyla fikir ayrılıkları gündemde olacak. Sağlıkla ilgili bazı önlemlerin alınacağı, beslenme düzeninin değiştirileceği bir dolunay. Yakın çevreyle olan ilişkilerde günlük rutini değiştirmek zorunda kalınacak kararlar alınabilir. İkili ilişkilerde de sürpriz gelişmeler olabilir.

Çok çalışacağımız, çok emek sarf edeceğimiz bir sürece giriyoruz. Yeni bir iş ortamında çalışmaya başlayabilir, yeni ekip arkadaşlarımıza alışmaya çalışabiliriz. Biraz adaptasyon sorunları yaşamamız mümkün. Çalışmıyorsak, günlük yaşamamızda bazı rutinler bizi strese sokabilir ve akrabalarımızla tartışmalar yaşayabiliriz. Sağlık açısından hassas günlerdeyiz. Rutin doktor kontrollerini aksatmamalıyız.

Çalıştığınız iş yerinin yeri veya kurumsal yapısında birtakım değişiklikler meydana gelebilir, bazı görev değişimlerinden pek hoşlanmayabilirsiniz. İş yükünüz artabilir, yeni birtakım projeler işler için görevlendirilebilirsiniz. Daha çok çalışacağınız ama çok fazla da takdir göremeyeceğiniz bir süreç olacak bu. Yine sağlıkla ilgili konularda destekleyici etkiler altında olacaksınız. Kötü birtakım alışkanlıkları bu Dolunay sayesinde bırakabilirsiniz.

Yay burcu 25 Eylül – 1 Ekim haftalık burç yorumları

Yay burç yorumları: Bu hafta itibariyle Güneş, Terazi burcunda seyahat ediyor. Oldukça sosyal, o parti senin bu parti benim, arkadaşlarınızla daha sık bir araya gelebileceğiniz, yeni sosyal ortamlar içine girebileceğiniz bir dönem başlayacak. Arkadaşlarınızdan, dostlarınızda güzel destekler alabileceksiniz.

Daha sosyal ve dışa dönük hissedeceksiniz. İş çevresinden dostlarla bir arada olmanın keyfini çıkaracağınız günler de başlıyor. “Başkaları için ne yapabilirim? Hayata katkımı nasıl sunabilirim? Toplumsal konularda bireysel faydam ne olabilir ? Kimlerin iyiliği için neler yapabilirim?” şeklinde çalışabilir zihniniz bu dönemde. Çünkü sosyal sorumluluk kavramı bu evde. Bağışlarınız ve gönüllü faaliyetleriniz olabilir. Halihazırda varsa, artabilir.

29 Eylül’de Koç burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Çocuklarla ilgili bazı konuların çözümleneceği, aşk konusunun hareketlendiği, keyifli vakit geçirme isteğinin yoğun olacağı bir dönem. Çocuklara veya özel hayata daha fazla vakit harcanacağından arkadaşların ihmal edilmesi ve bununla ilgili sitemler olabilir. Üstü kapalı söylenen bazı sözler can yakabilir.

Sosyal hayatımız renkleniyor. İlişkimiz yoksa aşktan yana şansımız son derece açık. Her an sürpriz bir aşk başlayabilir. İlişkimiz varsa, mevcut partnerimizle çok romantik bir dönem geçirebiliriz. Yaratıcılığımız artabilir. Çocuk sahibi olmak istiyorsak sürpriz bir hamilelik söz konusu olabilir. Eğer çocuklarımız varsa, onlarla ilgili güzel haberler alabiliriz.

Kendinize iletişim ağırlıklı yeni bir uğraş, hobi edinebilirsiniz, yalnızlar için flörtöz etkiler devrede olacak, aşk için kapılarınızı aralayabilirsiniz. Hamilelikle ilgili konularda olumlu destekleyici etkiler devrede olacak. Çocuk sahibi olanlar onların bir sorunu veya problemi ile uğraşmak veya gidermek durumunda kalabilirler. Yaratıcı çalışmalar yapmak için zihniniz çok işlek olacak. Perde, tiyatro, sanat dalları ile ilgilenenler özellikle keyifli haberler alabilirler.

Oğlak burcu 25 Eylül – 1 Ekim haftalık yorumları

Oğlak burç yorumları: Bu hafta itibariyle Güneş, Terazi burcunda seyahat ediyor. Odak noktanız daha çok, iş ve kariyerinizi ilgilendiren konular olacaktır. Üstlerinizden övgüler alabilir, başarılı işlere imza atabilirsiniz. İş arayanlar bu süreçte birçok iş görüşmesine gidecekler. Boşanma aşamasında olanlar bu konuyla alakalı bildirimler, belgeler alabilirler, işlemlerini yapabilirler. Kendi işine sahip olanlar ortaklıklara, her iki tarafın da kazanacağı güzel iş birliklerine açık olacaklar bu dönemde.

Geleceğinizi şekillendirmek için Güneş’ten destek alıyor olacaksınız. Çalışın veya çalışmayın geleceğinize karar veren sizler olacaksınız. Kariyerinizde zirveye çıkabileceğiniz bir dönem olabilir. Maddi anlamda sizleri güzellikler bekliyor. Özellikle biriken borçlarınızı kapatmak için elinize paralar geçebilir.

29 Eylül’de Koç burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Ebeveynlerle, evle veya emlak konularıyla ilgili bazı kararlar alınabilir. Sorumlulukların fazla olması sebebiyle kişisel önceliğin geri planda olacağı bir dönem. Planda olmayan karar değişikliklerine gidilmek zorunda kalınabilir. Kemik, diş ve cilt sorunlarına karşı dikkatli olunmalı. Ev ve aileyle ilgili konularda uzun zamandır süregelen bir konunun nihayet sonuca ulaşması mümkün. Gayrimenkuller veya aile meseleleriyle ilgili fikir ayrılıkları stres yaşamamıza ve kendimizi sert sözlerle ifade etmemize neden olabilir.

Taşınma veya tadilat konuları gündeme gelebilir. Uzun süredir beklediğiniz hayalini kurduğunuz eve geçmek için fırsat yakalayabilirsiniz. İşiniz için evinizi değiştirmeniz gerekebilir. Aile içinde geçmişe ait birtakım konular yeniden su yüzüne çıkabilir ve irdelenebilir. Ortak bir kararla biri ile eve geçebilir, taşınabilir veya risk alarak ev almak için kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kova burcu 25 Eylül – 1 Ekim haftalık burç yorumları

Kova burç yorumları: Bu hafta itibariyle Güneş, Terazi burcunda seyahat ediyor. Odak noktanız daha çok, din, felsefe, akademik eğitim hukuksal konular, seyahatler, yabancılar, yurt dışı ile ilgili işler olacaktır. Özellikle yayıncılık, tanıtım, reklam faaliyetleri için güzel bir süreçtir bu. Kitap çıkarmak isteyenler yayın evleri ile toplantılar yapabilirler. Eşinizin, ailenizin gelirlerinde artış yaşanabilir. Maddi girişimleriniz sonuç verebilir.

Kişisel anlamda sizi geliştirecek pek çok olay geliyor. Yurt dışı bağlantılı konulara yoğunlaşın. Yabancılarla iş yapmanız, onlardan gelecek destekle işlerinizi hafifletmeniz mümkün. Sertifika programlarına yazılın, eğitimlerinize hız verin. Eğitim, seyahat, uluslararası ilişkilerinizde gelişmeler kaydedebilirsiniz. Yapacağınız sportif aktivitelerde başarı sağlayabilirsiniz. Akademik hayatınızda kendinizi ispatlayabilirsiniz. Sizler için sevdiğiniz kişi ön planda olacaktır. Ondan sürpriz davranışlar, hediyeler alabilirsiniz.

29 Eylül’de Koç burcunda Dolunay gerçekleşiyor. İletişimin hareketlendiği, bazı fikirlerin olgunlaşıp uygulamaya geçirilebileceği bir dönem. Yakın çevre ilişkileriyle ilgili bakış açısını değiştirecek bazı olaylar yaşanabilir. Geçmiş olayların daha fazla su yüzüne çıkması söz konusu. Seyahatlerde ve yurt dışı bağlantılı konularda beklenmedik aksilikler yaşanabilir.

Kardeşlerimiz, kuzenlerimiz ve yakın çevremizle ilgili bir sorunu çözebilir, onlara duygusal destek verebiliriz. Sosyal medyada kullandığımız sözlere dikkat etmemiz ve internet üzerinden alışveriş yaparken kontrollü davranmamızda yarar var. Uzun zamandır istediğimiz bir eğitim varsa, başlamak için çok uygun bir dönemdeyiz. Çok sayıda kısa yolculuk yapabilir, yeni anlaşmalara imza atabiliriz.

Sözlerinizle, düşüncelerinizle, fikirlerinizle oldukça dikkat çekeceksiniz. Bu fikirler, düşünceler yeni birtakım ortaklıkların, işlerin başlamasına başlangıç verebilir. Önemli bazı seyahatler gündeme gelebilir, size keyif verecek haberler alabilirsiniz. İletişimin hareketlendiği, bazı fikirlerin olgunlaşıp uygulamaya geçirilebileceği bir dönem. Yakın çevre ilişkileriyle ilgili bakış açısını değiştirecek bazı olaylar yaşanabilir. Geçmiş olayların daha fazla su yüzüne çıkması söz konusu.

Balık burcu 25 Eylül – 1 Ekim haftalık yorumları

Balık burç yorumları: Bu hafta itibariyle Güneş, Terazi burcunda seyahat ediyor. Odak noktanız daha çok, krediler, burslar, primler, ortaklaşa kazançlarla elde edilen gelirler, miraslarla ilgili olacaktır. Özellikle bu konularla ilgili sözleşmeler, anlaşmalar, imza gerektiren koşullar gündeme gelebilir.

Ödemeleriniz artabilir, onları yoluna koymaya ve dengelemeye çalışabilirsiniz bu transit sürecinde. Çalışma ortamınız ön planda olabilir. Gereğinden fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Bunun dışında 8.evin enerjisi biraz gizemlidir. Sakin, sessiz ve derindir. Ölüm ve ötesi konulara, başka alemlere merakınız artabilir bu süreçte. Kendinizi dedektif filmleri izlerken ve gizemleri çözmeye çalışırken de bulabilirsiniz.

29 Eylül’de Koç burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Arkadaşlarla yaşanacak bazı olaylar huzursuz ve değersiz hissetmeye yol açabilir. Maddi konularda beklenenden fazla harcama veya gelir-gider dengesinin tutmaması yaşanabilir. Borç alma ve verme konusunda da işler planlanan şekilde gitmeyebilir. Bu sebeple finansal akışı düzeltmek için bazı kararlar almak gerekecek.

Kendimize olan güvenimiz bu dönemde artış gösterebilir. Karşımıza yeni iş fırsatları çıkabilir. Yeni yatırımlar yapabilir, yeni girişimlere el atabiliriz. Uzun zamandır beklediğimiz bir ödemeyi nihayet alabiliriz. Bu süreçte, konfor ihtiyacımız artacağından, harcamalarımızda dikkatli olmakta ve aşırıya kaçmamakta fayda var. Gayrimenkul satın alabilir veya evimize yeni eşyalar alabiliriz.

Yaptığınız, uğraştığınız işle ilgili yeni kazanç kapıları, yeni projelerle karşılaşabilirsiniz. Bu Dolunay, sizlerin iş yükünü biraz daha arttırabilir, yeni görev ve sorumluluklar alabilirsiniz. Bu Dolunay sadece parasal anlamda değil, sahip olduğunuz eşyalarınızla ilgili de olacaktır. Bir süredir almayı planladığınız yüklü meblağlı bir şey için atılım yapabilirsiniz.