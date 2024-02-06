Haftalık burç yorumları (5-11 Şubat 2024)

Sevgili Astroloji severler hayatımızda ani yeniliklerin, değişimlerin yaşanacağı haftadan hepinize merhabalar,



Haftaya başlarken maceracı, gezgin yönümüz aktif olacak. Bu hafta Merkür Kova burcuna geçiyor. Merkür kova burcundayken sıradışı gündemlerin oluşmasına, marjinal fikirlerin, düşüncelerin ön plana çıkmasına, Plüton kavuşumu sebebiyle gizli bilgilere merakın artmasına sebep olur. İletişim, haberleşme, elektronik ağlar üzerinde bazı sorunlar oluşabilir. Merkür Plüton kavuşumu algı yönetimine ve fikir yönlendirmelerine sebep olur. Toplumsal konulardaki fikirlerimizin, düşüncelerimizi değiştirecek olaylar ile karşılaşabiliriz. Salı günü geleneksel düşünceler ve inançlar konusunda ayrışmacı, çatışmacı, savaş etkileri ön plana çıkabilir.



6 Şubat itibari ile Ay Oğlak burcuna geçiş yapacak, sabah 08:06 ile öğleden sonra 15:08 saatleri arasında boşlukta olacak. 10 Şubat tarihine kadar Ay’ın balzamik etkisini deneyimleyeceğimiz bugünlerde olayların kontrolümüz dışında gerçekleşeceği, kadersel etkilerin daha fazla olacağı bir durum oluşacak. Başak, Oğlak ve Boğa burçları için bu kadersel etkiler daha pozitif ilerlerken, Aslan, Koç, ve Yengeç burçları için daha zorlayıcı etkiler barındıracak. Bırakmamız gereken duygu, olay, kişi her ne ise bugünlerde biz kontrol edemesekte hayatınızdan uzaklaşacağını deneyimleyeceksiniz. Ay oğlak burcundayken daha kontrollü olma isteğimiz, duygularımıza hakim olma dürtümüz yüksektir ancak bu hafta Venüs ve Mars gezegenleri ile kavuşurken dürtülerin kontrol edilmesi güçleşebilir. Sevgiyi belli etmek, verilen değeri hissedebilmek adına zorlanabilir, ilişkilerde mesafeli olabiliriz.



Oğlak ve Başak burçları için şanslı etkiler olacak, gayrimenkul yatırımları, yatırımlar konusunda 7 şubat tarihlerinde fırsatlar yakalayabilir, kazanç sağlayabilirler.



8 Şubat tarihinde sabah 10:52 ile öğleden sonra 16:59 saatleri arasında Ay boşlukta olacak, balzamik etkinin en yoğun sürecini yaşayacağımız bir gün var karşımızda. Bugün farklı insanlar ile görüşmek, farklı enerjiler ile karşılaşmak daha iyi hissettirebilir. Hayatın rutinlerinden sıkılmış hissedebilir ve değişik arayışında olabiliriz. İlerlemek istediğimiz konularda beklenmedik sorunlar ile karşılaşabilir ve motivasyonumuzu kaybedebiliriz. Beklentilerimizin gerçekleşenlerden daha büyük olacağı bir kaç gün etkisini hissedeceğimiz Merkür-Jüpiter karesi gerçekleşmeyen ideallerimiz konusunda motivasyonumuzu kaybetmemize neden olabilir. Finansal değişiklikler, iş ortaklıklarında yaşanan gerilimler, para kayıpları, iş kayıpları meydana gelebilir.



10 Şubat Cumartesi gecesi Kova burcunda bir yeniay gerçekleşecek, kova burcunun yöneticisi Uranüs’ün Yeniay ile dik açı oluşturması meydana gelen yeniliklerin beklenmedik ve şaşırtıcı etkiler barındıracağını gösteriyor. Bu hafta oluşturduğumuz planların gerçekleşmemesi veya değişimlerin oluşması, çabalarımızın karşılığını görememek motivasyonumuzu düşürebilir. Önümüzdeki 15 günlük süreçte beklenmedik bizi şaşırtacak bir sürü konunun gündeme gelişine şahitlik edeceğiz. Bu Yeniay düzen değişimini ifade ediyor. Toprak hareketleri, para piyasaları, para yönetimi ile ilgili konular en çok gündemimizde olacak konular arasında. Altın ve döviz değerlemeleriyle ilgili alınan karar ve yaptırımlar şaşırtıcı olabilir. Gayrimenkul değerlemeleri ile ilgili değişimler meydana gelecek. Göç politikaları, mülteci sorunları, barınma problemleri yeniayın konuları arasında olacak. Yazılım, teknoloji, veri depolama, konularında dikkatli olmamız gereken bir hafta. Kullandığınız teknolojik ürünlerin yazılım sorunları, siber saldırılar, kişisel verilerin gizliliğini ihlal eden firmalar, banka internet uygulamalarında aksamalar meydana gelebilir. Cumartesi yaşanacak sorunlar ile ilgili çözüm bulmakta zorluk çekebilir. Öğleden sonra 16:40 civarında Ay balık burcuna geçiş yapacak. Hayatımızda meydana gelen ani değişimler için duygusal açıdan karamsar bir moda bürünebiliriz. Ancak harekete geçmek için sınırlarımızı çizmemiz ve bizi etkileyen olumsuzluklardan uzaklaşmamız gerekli. Belki de bize zarar verdiğini düşündüğümüz kişilerden, duygularımızdan, düşüncelerimizden uzaklaşmak ve artık yaşananlar ile aramıza bir çizgi çizmenin vakti gelmiştir.



Bir haftayı daha geride bırakırken hayatın bize fark ettirmeye çalıştığı şey başımıza gelen olayların ne olduğundan ziyade bizim o olaylar karşısında nasıl davrandığımız olacak. Değişim hayatın kendisi, değişmeyen tek şey bizim değişime olan hazırlıksızlığımız ve bırakmaktan kaygı duyduğumuz her şey. Bu nedenle direnç göstermek yerine değişimin bir parçası olmayı denemeliyiz.



Gelelim bu hafta burçları neler bekliyor kısmına, hazırsanız başlayalım

KOÇ

Sevgili Koç, bu hafta sosyal çevrenizde sizi şaşkınlığa uğratacak deneyimler yaşayabilirsiniz. Yeni insanlar ile tanışacak ve yepyeni kulüpler, dernekler ve kalabalık ortamlarda bulunacaksınız.

Etrafınızdaki insanların farklı ülkelere göç ettiği, yer değiştirdiği veya taşınma gibi konularla ilgileneceği ve belki de sizden yardım isteyecekleri bir durum meydana gelebilir.

Hafta ortasında kariyeriniz ve kazançlarınızla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşecektir. Bu hafta para kaybı yaşama ihtimallerinizi gözden geçirmelisiniz. Başkalarının tavsiyesi üzerine yapacağınız harcamalar, yatırımlar size kayıplar yaşatabilir. İş ve kariyer konularıyla ilgili 8-9 Şubat tarihleri uygun olacaktır.

BOĞA

Sevgili Boğa, bu hafta iş ve kariyer hayatınızla ilgili ani değişimler meydana gelebilir. Pek çok boğa burcu için mali konularda rahatlama gerçekleşecek.

Terfi etme, görev değişiklikleri gibi olumlu anlamda sizi etkileyecek değişimler söz konusu olacak. Haftanın ilk günlerinde yaşadığınız mali sorunların çözümünü haftasonu geldiğinde bulacaksınız.

Eğitimler, hukuki konular, seyahatler gündeminizde olacak. Pek çok Boğa burcu için bu konularda olumlu olaylar meydana gelecektir. Hafta sonu arkadaşlarınızla dertleşecek, sizi sıkıştıran duygulardan arınmak isteyeceksiniz.

İKİZLER

Sevgili İkizler, haftaya başlarken ortaklarınız ve eşinizle ilgili iletişimsel sorunlar yaşanabilir. Karşınızdaki insanlara ulaşmakta güçlük çekebilirsiniz.

Hafta ortasında muhasebesel konular, gelirler konusunda şanslı etkiler yaşayacaksınız. Bu hafta gerçekleşecek Yeniay ile seyahat planlarınız, eğitim süreçleriniz ve hukuki olaylar ilgili yeni deneyimlerin oluşacağını gösteriyor.

İnandığınız değerler, ideallerinizle ilgili değişimlere yol açacak.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç, haftaya başlarken sağlık ve günlük hayatınızla ilgili beklenmedik gelişmeler ile karşılaşabilirsiniz.

Hafta ortasında iş ortaklarınızdan, arkadaşlarınızdan alacağınız destek ile daha iyi hissedeceksiniz. Aile büyüklerinde ani sağlık sorunları gündeme gelebilir. Arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizden vefat haberleri duyabilirsiniz.

Mali konularla daha yakından ilgilenecek ve giderlerinizle ilgili yeni kazanç yöntemleri geliştirmeye çalışacaksınız. Miras, vergi, sigorta ödemeleri, giderler ile ilgili konular gündeminizi daha fazla meşgul edecek. Duygusal açıdan tıkanmış hissedebilirsiniz. Hayatınızdaki değişen konular neticesinde harekete geçmek sizin için zor olabilir.

ASLAN

Sevgili Aslan, bu hafta partnerinizin size hazırlayacağı sürprizlere hazır olun. Çalışma hayatınız ve kariyerinizle ilgili hafta ortasında şanslı olduğunuz ve sağlam adımlar atabileceğiniz fırsatlar karşınıza çıkacak.

Hafta sonuna doğru ortağınızla ilgili şaşırtıcı gelişmeler meydana gelebilir. Bazı Aslan burçları yeni bir ortaklığa başlayabilir veya evlilik teklifi alabilirler. Iş ve kariyer ile ilgili beklenmedik yönetici değişimleri söz konusu olabilir.

Hafta sonu geldiğinde giderler konusunda yeni planlamalar yapacak biraz daha sağlık konularıyla ilgileneceksiniz.

BAŞAK

Sevgili Başak, haftaya başlarken aile ev yaşantınızla ilgili beklenmedik gelişmeler dağılmanıza neden olabilir. Aşk hayatınız, yatırımlarınız, üretkenliğinizin artacağı bu hafta kendinizi önemli ve değerli hissedeceksiniz.

Çalışma hayatınızla ilgili hiç beklemediğiniz sürprizler ile karşılaşabilirsiniz. İş arkadaşlarınız, çalışanlarınızla ilgili kariyerinizi olumlu etkileyecek gelişmeler olacak. Hukuki konularda dikkatli olmanız gereken bir hafta.

Özellikle çalışanlarınızla ilgili mahkeme, hukuk mücadelesi gerektiren konular meydana gelebilir. Hak ve adalet vurgularının çokca gündeme geleceği bu hafta, emek ve dayanışmanın önemini tekrar tekrar farkedeceğiniz olaylar ile karşılaşacaksınız. Sağlığınıza dikkat edin. Tüylü dostunuzun sağlığı ile ilgilenmeniz gerekebilir.

TERAZİ

Sevgili Terazi, bu hafta bekar olan terazi burçları için aşk haftası. Yıldırım hızıyla hayatınıza giren insanlar ile hayata bakış açınız değişiyor. Haftanın başında yakın çevrenizdeki insanlar ile anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz.

Hafta ortasında ev kiralama, alım satım konularıyla ilgili şanslı etkiler barındırıyor. Çocuğu olan Terazi burçları bu hafta sonu sağlık konularıyla ilgilenmek durumunda kalabilir. Hafta sonu hobileriniz ile ilgilenecek bazı teraziler yaptıkları sanatsal ürünleri sergilemek isteyebilir, özellikle sanatçı olanlar için ortaya yeni ürün çıkartma, oluşturma konusunda yaratıcı olacaklar.

Bazı Terazi burçları gebelik haberi alacak, çocuklar ile ilgili sevindirici haberler duyacaklar. Hafta sonu geldiğinde daha çok sağlık ve günlük rutinler ile ilgili planlama yapacaklar.

AKREP

Sevgili Akrep, haftaya mali sorunlar ile ilgilenerek başlayacaksınız. Ani harcama yapmanız gereken durumlar oluşabilir.

Hafta ortasında yakın çevrenizdeki insanlar ile fikir alışverişi yapacak, ortaklarınızla yeni iş modelleri ile ilgili anlaşmalar yapacaksınız. Bu hafta gerçekleşecek yeniay iş ve ev yaşantınızla ilgili ani değişimlere neden olacak.

Aileniz ve ortaklarınızla ilgili beklemediğiniz gelişmeler yaşayabilrisiniz. Işiniz ve kariyerinizin sonlanması, taşınma, yer değişimleri sizi biraz yorabilir. Hafta sonu partneriniz ile ilgili, çocuklarınız ile ilgili sorumluluklarınızla ilgileneceksiniz.

YAY

Sevgili Yay, haftaya başlarken yakın çevrenizdeki insanlar, kardeşlerinizle ilgili konular gündeminizde olacak. Bu hafta kısa seyahatler yapabilir, yeni bir şeyler öğrenmek için eğitimlere katılabilirsiniz.

Fikirleriniz ve düşüncelerinizin tamamen değiştiği, çalışma hayatınız, günlük rutinlerinizle ilgili bir çok değişikliğin meydana geldiği bir hafta sizi bekliyor. Hafta sonu geldiğinde ev ve aile konuları, yakın akrabalar ile ilgili konularla ilgileneceksiniz.

OĞLAK

Sevgili Oğlak, bu hafta finansal konularda karamsar olduğunuz ve beklentiniz üzerinde yaşanan değişimler sizi strese sokabilir. Hafta ortasında yatırımlar ve mali konularda ilgili fırsatlar ile karşılaşacaksınız, hızlı karar vermeniz gereken konular olabilir.

İşlerinizi hafta sonuna bırakacak olursanız mali yönde krizler yaşayabilirsiniz. Bu hafta haritası desteklenen oğlaklar için uzun süreli aşk hikayesi başlıyor. Mali konularda ani kayıplar yaşanabilir, planlanan dışında maddi harcamalar gerçekleşebilir.

KOVA

Sevgili Kova, haftaya başlarken arkadaşlar ve sosyal çevrenizde sizi aldatan, arkanızdan iş çeviren insanlar ile ilgili hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Bu hafta iimaj değişimi, yaşadığınız yerlerden uzaklaşmak ve özgürleşmek isteyeceksiniz. Ev ve iş hayatınızla ilgili önemli kararlar almanız gerekecek.

Hayatınızdaki kadınlardan bu değişimler ile ilgili yardım alabilirsiniz. 8-12 Şubat aralığında Kova burçlarının hayatıyla ilgili önemli değişimler meydana gelecek. Yaşadığınız evin yıkılması, uzun süredir yaşadığınız yerden uzaklaşmanız, çevrenizdeki insanların değişimi, işinizin değişimi gibi konularda daha fazla etki göreceksiniz.

Hafta sonu kariyer hayatınızla ilgili, kazanç yönetiminiz ile ilgili plan yapacak ve kazançlarınızı gözden geçireceksiniz.

BALIK

Sevgili Balık, haftaya başlarken işiniz ile ilgili beklenmedik olaylar gündeme gelebilir. Kardeşler ve yakın çevrenizdeki insanların fikirleri, inandığı şeyler hakkında şaşkınlık yaşayabilirsiniz.

Hafta ortasında sosyal çevreniz tarafından destek göreceğiniz, kardeşiniz ve yakınlarınızla ilgili konularda şanslı olduğunuzu hissettirecek olaylar yaşayacaksınız.

Bu hafta gerçekleşecek yeniay bilincinizde değişime sebebiyet verecek haberler barındırıyor. Özellikle hafta sonu kardeşinizden, yakınınızdan alacağınız telefon, haber tüm bilincinizi değiştirecek nitelikte. Hafta sonu kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Acil hastaneye gitmeniz gereken sağlık konuları oluşabilir.