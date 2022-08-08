Haftalık burç yorumları (8-14 Ağustos 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 8-14 Temmuz 2022 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Dolunay ayaklarımızı ciddi ciddi yere bastırtacak.

Bu dolunay için artık gitmeyen ilerlemeyen maddi meselelerde bizleri hareket almaya zorlayacak diyebiliriz.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

8 - 14 Ağustos 2022 haftasında Ay, Yay burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Balık burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftanın en önemli gökyüzü olayı kuşkusuz ayın 12’sinde 19 derece Kova burcunda yaşanacak olan dolunay olacak. Özellikle boğa burcunda seyahat eden huysuz gezegen Uranüs ve kadersel dönüşümü anlatan kuzey, güney ay düğümleriyle sert bir konumda gerçekleşecek olan dolunay da bizi yaşam kalitemiz, özgürlüğümüz ve nasıl yönetildiğimiz hakkında bazı bitişlere, değişimlere götürebilir.

Bu anlamda Dolunay özellikle ülkemiz siyasi hayatı için enteresan başlangıçların ilk hareketini aldırtabilir. Ve tabii doğa olaylarına da dikkat etmemizde fayda var. Bunun yanında Boğa burcu parayla ilgili olduğu için artık gitmeyen ilerlemeyen maddi meselelerde bizleri bitişlere doğru götürebilir. Kripto para ve borsa ile ilgilenenler bir kere daha dikkat etsinler işlemlerine.

Hafta başında ise hayaller gezegeni Neptün’ün Mars ve Plüton’a yapacağı olumlu etki biraz daha bu gerilimi sevimli bir hale sokarken, hafta sonuna doğru yaşanacak olan dolunay ayaklarımızı ciddi ciddi yere bastırtacak da diyebiliriz.

Malum ay, yeniaylar ve dolunayların olduğu burçlarla yorumlanır ve yükselen burcunuza göre de hangi alanda etkili olduğu bu yoruma dahil edilir. Bu açıdan haftayı ele aldığımızda sertleşmeye başlayan gökyüzünün bize aklımızı başımıza almamız gerektiğini ve ne olursa olsun mantık çizgisinden çıkmamamız gerektiğini söylemekte.

Koç

Bu hafta yaşanacak olan dolunay, sosyal konular başta olmak üzere partiler ve tanımadığınız insanlar, kalabalıklar, yeni tanışmalar, popülerlik gibi konularla ilgili olacağı için kalabalıklar karşısında ve yeni tanışmalarda daha temkinli olmanızı tavsiye ediyor.

Boğa

Dolunay bu hafta kariyer ve toplumsal saygınlık ve tanınmışlığınız, organizasyon, yönetim ve iktidar kurduğunuz alanlar, aynı zamanda gelecek ile ilgili hedefleriniz ve işinizle ilgili konularda bazı bitişlere ve sonlanmalara neden olabilir. Dikkat!

İkizler

Kova burcundaki dolunay yüksek öğrenim hayatınız, yurt dışı ile olan ilişkileriniz, diğer kültürlere karşı tutum ve merak, hoşgörü ve hümanizm, uzak yolculuklar, yabancı ülkeleri gezip görme ve uzun vadeli planları da içinde tutan konularla ilgili olacağı için bu başlıklar hakkında daha dikkatli olmanızı tavsiye ederim.

Yengeç

Bu hafta etkisini hissedeceğimiz dolunay miras, evlilik ya da ortak çalışmalara ait payların ve kazançların durumu, sezgileri, kişinin kendini dönüştürmesi, ruhsal gelişim gibi meseler ve tabii resmi işler, kamu, devlet alanındaki işlerinizle ilgili olarak biraz koşturmanızı sağlayabilir. Sakin olmaya gayret edin.

Aslan

Ağustos ayının bu dolunay haftasında ilişkiler, ortaklık, evlilik ve tabii mahkemeler konusunda bazı değişimler yaşamanız mümkün olabilir. Kendinizi bu anlamda ne kadar anlayan ve dinleyen tarafta tutarsanız o kadar sizin için kazançlı olacaktır.

Başak

Bu hafta yaşanacak olan dolunay çalışma arkadaşlarınız, evcil hayvanlarınız ve her şeyden önemlisi sağlığınızla ilgili konularda sizi hareketlendirecek gibi görünmekte. Bir şeyleri tamamlamak ve yerine koymak için ise ideal bir dönem içindesiniz de diyebiliriz.

Terazi

Bu hafta dikkatiniz aşk ve çocuklar aynı zamanda da hobileriniz üzerinde olacak gibi duruyor. Var olan bir ilişkinizi korumanız gerekebilir veya bu ilişkiyi artık çevrenize deklare etmek durumunda kalabilirsiniz. Ne olursa olsun ilişki konusunda duyargalarınızın açık olmasına bakın.

Akrep

Kova burcunda yaşayacağınız dolunay sizin bütün dikkatinizi aile büyüklerine, emlak konularına çekecek olabilir. O nedenle taşınma, tadilat veya çok uzun süredir ertelediğiniz konular önünüze gelecek olabilir. Bu konuları derleyip toparlamanızda fayda var.

Yay

Dolunayın etkisi sizde iletişim ve çok yakın çevrenizdeki insanlarla ilgili gelişmelerde görünecek. Bu hafta sizi ilgilendirmeyen konulara girmemeniz ve sizden fikriniz sorulmadığı sürece konuşmamanız hayrınıza olacaktır diyebilirim. Ve ayrıca ekonomik konulara da dikkat edin.

Oğlak

Haftanın dolunay etkisinde maddi konulara kendinizi gömülmüş bir halde bulabilirsiniz. Bu konularda bazı değişimler söz konusu olabilir, şaşırmayın. Eğer borsa veya kripto paralarla ilgiliyseniz bazı kararlar almak zorunda kalabilirsiniz. Mümkün olduğunca sakin kararlar vermeye bakın.

Kova

Bu hafta dolunay sizin tam da burcunuzun üzerinde gerçekleşecek. Bunun size en önemli getirisi, artık sırtınızda boş yere taşıdığınız yüklerden sıyrılacak olmanız. Hayata dair kendinizi konumlandırtmak açısından avantajlı fakat yeni bir şeylere başlamak için çok da sevimli bir hafta olmayabilir.

Balık

Bu hafta çevrenizdeki insanların özel hayatları ile ilgili bazı dedikodular kulağınıza gelebilir. Veya sizin ile ilgili hadsiz konuşmalara şahit olabilirsiniz. Bu ve buna benzer manasızlıkları çok dikkate almadığınız sürece bu hafta sizin için olumlu bir hafta bile olabilir.

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08/08/2022 09:20