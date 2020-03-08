Haftalık burç yorumları (9-15 Mart 2020 astroloji burç yorumu)

Yaşam standartlarının dünya genelinde değiştiği bu dönemde, inançlarımızdan uzaklaşmadan mantıklı kararlar çerçevesinde geleceğimizi düşünmek zorunda olduğumuz günlerden geçiyoruz. İnsanca barış içinde yaşamak için, olumlu düşünceleri çoğaltmalı ve her şeye rağmen önümüzdeki günlerin daha huzurlu olacağına dair sonsuz güven duygusu içinde olmalıyız. Bu soyut ama güçlü enerjinin etkisini Güneş’in bolluk, bereket temsilcisi Jüpiter ve dönüşümün habercisi Pluto ile kuracağı olumlu kontaklar sayesinde oldukça derinden hissedebiliriz. Dünya liderlerinin de bu hafta birbirleriyle kurdukları iletişim trafiği her ülkenin halkı için ekstra önem arz edecek. Birlik bilincinden ayrılmadan geleceği güvenle inşa etme zamanı!

Yükselen Koç ve Koç Burcu: Hafta başında meydana gelecek olan Başak dolunayının etkisiyle gerek sağlık, gerekse çalıştığınız ortamdaki yeni düzene geçiş ihtiyacıyla haşır neşir olacaksınız. Eylül ayından beri ajandanızı dolduran temaları teker teker sonuca ulaştırma fırsatını ele alacağınız bir dönemdesiniz. Diğer yandan para konularıyla alakalı ortaklıklarınızı mercek altına almak durumunda kalabilirsiniz. Bazı iş birliklerinizi sonlandırmak ya da farklı bir yönde ilerlemek isteyeceksiniz. Haftanın ikinci yarısında ideallerinizin peşinden hırsla koşmak isterken bir yandan takım ruhuna sahip olan kişilerle ilerlemek arzusu tetiklenebilir. Hafta sonu yurt dışı ile olan bağlantılarınızdan sevindirici sizi mutlu eden olumlu haberler alabilirsiniz. Bu zor dönemde moralinizi yükseltecek konulara ihtiyacınız olduğunu fark edeceksiniz.

Yükselen Boğa ve Boğa Burcu: Başak burcunda meydana gelen dolunay, aşk hayatınızı hareketlendirirken, sizi duygusal açmazların ortasında bırakabilir. İlişkinizi nasıl devam ettireceğinize dair kafanızda belirsizlikler oluşacaktır. Yönetici gezegeniniz ahengi temsil eden Venüs’ün burcunuzda yer alması, kişisel kararlarınıza destek verir. Aniden estetik ve güzellik konularına sıcak bakabilir, görüntünüzü değiştirecek kararlar alabilirsiniz. Giyim stilinizi etkileyecek, sanat zevkinizi besleyecek günlerle iç içesiniz. Hayatın keyifli tarafını görmeye çalışın. Maddi ve manevi konular arkadaş gruplarınız arasında öne çıkabilir. Zorunlu olmadığınız sürece seyahatlerinizi askıya almalı, mecbur iseniz bağışıklık sisteminize ekstra özen göstererek yolculuk yapmalısınız. Çocuğunuzun ihtiyaçlarına vakit ayırmak isteyebilir, yıllık sağlık kontrolleri için doktorundan randevu alabilirsiniz. Sanatsal yönünüzü zenginleştiren atölye çalışmalarına katılabilirsiniz.

Yükselen İkizler ve İkizler Burcu: Hafta başında Başak burcunda meydana gelecek olan dolunay, ev içindeki ilişkilerinize ışık tutacak, sonlandırmayı planladığınız konuları tamamlama fırsatı yakalayabileceksiniz. Yönetici gezegeniniz Merkür’ün Salı günü Kova burcunda düz hareketine geçecek olması, hayatınızdaki uzun zamandan beri aksi giden işleri, karışıklıkları bir düzene sokmak için size destek verecek. 3 haftadan beri bir türlü ilerleme kaydetmeyen konuları halletmeyi başaracaksınız. Kalbi boş olanlar yeni bir ilişkiye adım atma cesareti gösterebilecekler. Haftanın ikinci yarısında iş arkadaşlarınızla aranızdaki anlaşmazlığı ve fikir ayrılığını giderebilirsiniz Maddi ve finansal konularda zorlanmalarla karşılaşabilirsiniz. Aile büyüklerinizden ya da yöneticinizden destek almalı, kişisel başarılarınızı hiçe saymamalısınız. Hak ettiğiniz değeri korumak için ayaklarınızı yere sağlam basma zamanı.

Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu: Başak burcunda meydana gelen dolunay, ileriki günler için alacağınız kararları bir sis perdesi altına sokabilir. Bu nedenle, ilişkilerinizde istediğiniz hedefe ulaşmak için zihinden çok kalp sesinize kulak vermek yararlı olacaktır. Maddi gücünüzü arttırmak, kazancınıza destek vermek için yeni projeler karşınıza çıkacaktır. Güvendiğiniz kişilerle yeniliklere adım atmak için cesaretli olmalısınız. Sizin yetenek ve başarılarınızı gözeten otorite figürlerinin öğütlerini dinlemeli, onların desteklediği takımda iyi bir oyuncu olmalısınız. Hafta sonunda Ay’ın Yay burcuna geçişiyle, gündelik hayatta halledeceğiniz işleri kolayca düzenleyebilirsiniz. Seyahatlerle hareketlenecek bu hafta, yeni kişilerle tanışabilir, yakın akraba ve kardeşinizle önemli konuşmalar yapabilirsiniz. Araba alım satımı gibi konular gündeme gelebilir. Uzaklardaki sevdiklerinizden sizi değerli hissettirecek haberler alabilirsiniz.

Yükselen Aslan ve Aslan Burcu: Başak burcunda meydana gelecek olan dolunay maddi kazançlarınıza odaklanmanıza neden olacak. Ortaklıklarınızı masaya yatırıp, aksayan yönlerle yüzleşebilirsiniz. Hayatınızdaki önemli kişilerle yollarınızı ayırma kararı alabilirsiniz. Nafaka, sigorta, vergi ödemelerinde canınızı sıkan konuları çözümlemek için Merkür’ün geri hareketini sonlandıracağı Salı gününü beklemeniz doğru olacaktır. Sağlığınızı gözetmeyi bu hafta ihmal etmemelisiniz. İş değişikliği düşünenler, kariyer dünyasında sözü geçen kişilerin referanslarından faydalanabilirler. İdealize ettiğiniz yaşam düzenine geçmek, monoton hayatınıza renk katmak için cesaret göstereceğiniz girişimlerde bulunabileceksiniz. Hafta sonunda aşk hayatınızda özgürlük rüzgarları estiren enerjilerle, rotanızı uzak diyarlarda yaşayanlarla buluşturmak isteyebilirsiniz. Şans oyunları için şanslı bir hafta, sınırınızı önceden belirleyerek bu dönemin keyfini çıkartın. Komisyon işlerinden gelir elde etmek gündeme gelebilir. Sportif aktivitelere başlayabilirsiniz.

Yükselen Başak ve Başak Burcu: Burcunuzda meydana gelecek olan Dolunay, ikili ilişkilerde kafanızın karışmasına neden olacak. Eş ve ortağınızın net olmayan kararları, ruhsal dengenizi bozmaya neden olabilir. Elinizde olmayan koşullar nedeniyle iş hayatınızda başarınızın gölgelendiğini düşünebilirsiniz. Moralinizi yüksek tutmalı, iyi niyetiniz sayesinde zorlu olayların üstesinden gelebileceğinize yürekten inanmalısınız. Zira hem dolunayın hem de sizin yöneticiniz Merkür uzun zamandan beri sürdürdüğü geri hareketini sonlandırarak, olayların hızlanmasını sağlayacak. Gündelik hayatınızda aksayan konulara hızlı çözümler bularak, yeniliklere adım atmak isteyeceksiniz. Bu hafta duygusal hayatınızdaki köklü dönüşümlere oldukça açıksınız. Rasyonel zekanıza artık hisleriniz de eşlik edecek. Bu naif tablo karşısında hayatın bilmediğiniz derin dehlizlerine yolculuk etmek size farklı bir bakış açısı kazandırır.

Yükselen Terazi ve Terazi Burcu: Pazartesi günü meydana gelecek dolunay sizin elinizde olmayan koşullarla karşılaşıp her şeye rağmen hızlı çözümler üretmenize neden olacak. Sanki uzun zamandan beri değiştirmek için uğraş verdiğiniz yaşamsal koşullar teker teker sonuca ulaşmaya başlayacak. Yurt dışında yaşama girişimlerinizin eksik kalan koşullarını bu hafta tamamlayabilirsiniz. Ailevi ilişkilerde mal, mülk paylaşımlarının hukuki yönleriyle uğraşmak zorunluluğu karşınıza çıkabilir. Aile içi anlaşmazlıkları uzlaşıyla çözmek için bir avukattan destek istemek akıllıca olacaktır. Diğer yandan Boğa burcunda seyahat eden yönetici gezegeniniz Venüs’ün ortak kazançlar alanınızda seyahat etmesi, yüzünüzü güldürecek tahsilatlar yapmanıza neden olur. Maddi yönü güçlü olan kişilerle 3 Nisan’a kadar iş birliği yapabilirsiniz.

Yükselen Akrep ve Akrep Burcu: Hafta başında Başak burcunda meydana gelen dolunay sayesinde, dernek, kulüp ve organizasyonlarda ön plana çıkabilir, kalabalık etkinliklerin baş mimarı olabilirsiniz. Partnerinizle geleceğiniz hakkında önemli kararlar alacağınız hassas bir dönemden geçiyorsunuz. Detaylara fazla takılmadan genel anlamda sizi mutlu edecek ortak yaşamsal koşulların altını çizmelisiniz. Diğer yandan çocuk yapmaya karar verenlerin kafası karışık olabilir. Aşk hayatınızda ise netleşmeyen durumlar içinize sinmeyen koşullarla karşı karşıya kalsanız da sezgileriniz sizi asla yanıltmayacaklardır. Bu dönemde bağımlılıklarına saplantı haline getirmiş bir kişiyi asla hayatınıza almamalısınız. Sanat ve spiritüel konuların aniden içine dalabilirsiniz. Kapalı grup etkinliklerine bu hafta vakit ayırmak, hayatın stresi ve sorumluluğunu üzerinizden atmanızı destekler. Haftanın ikinci yarısında kazancınızda sürpriz bir artış meydana gelebilir. Fazla harcamalardan kaçınmalısınız. İhtiyaçlarınızı savurganlık noktasına taşımadan gidermeye çalışın.

Yükselen Yay ve Yay Burcu: Haftaya iş hayatınızda Başak burcunda meydana gelecek Dolunay ile adım atıyorsunuz. Çok çalışmak, hizmet ederek yöneticilerinizin takdirini ve beğenisini kazanmak sizi önce yorsa da sonra mutlu eder. Annenizle olan ilişkinizde mükemmelliyetçiliğini sorgulamak isteyebilirsiniz. Bu dönemde hayata karşı duyduğunuz endişe duygusu su yüzüne çıkabilir. Güçlü olduğunuza inanmalı ve her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğinizi benimsemelisiniz. Bu hafta yapacağınız sunumları, Salı günü Kova burcunda düz hareketine geçecek olan Merkür’ün desteğiyle hafta ortasına bırakın. İletişim gezegeni Merkür, ateş enerjinizin rahatça akmasını sağlayarak, harcadığınız emeklerin karşılığını almanızı sağlar. Haftanın ikinci yarısında evinizi değiştirmek, satmak ya da yeni yatırım kararları almak için finans açısından güçlü kimselerden destek alırsınız. Bu dönemi iyi değerlendirmeye bakın. Hafta sonunda burcunuzda seyahat edecek olan sizi ani yolculuklara çıkartabilir.

Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu: Hafta başında Başak burcunun 19 derecesinde meydana gelecek olan Dolunay, kariyer hayatınızda önemli başarılara imza atmanızı sağlayacak. Yeni iş kurma, farklı bir kariyer planı hazırlamanın sizin için en uygun dönemi. Geleneksel bakış açısından sıyrılmalı, yeniliklere kucak açmalısınız. Haftanın ikinci yarısında Balık burcundaki Güneş’in bolluk, şans ve bereket gezegeni Jüpiter ve değişimin lideri Plüton ile yapacağı olumlu etkileşim, adeta size verimli toprakların lezzetli mahsullerini taşıyacak. Sizi yerinizde saydıran, artık yapmaktan sıkıldığınız işinize yeni bir soluk taşıyacak bu dönemi bir fırsat olarak iyi değerlendirmelisiniz. El becerinizi ve bilgi birikiminizi kullanarak harikalar yaratabileceğinizi sakın unutmayın. Hafta ortasında Akrep burcunda seyahat edecek olan Ay, arkadaşlarınızla ilişkilerinizde zorlanmanıza neden olur. Başarılarınızı kıskananlarla çok samimi olmamakta fayda var.

Yükselen Kova ve Kova Burcu: Haftaya Başak burcundaki dolunay ile adım atıyorsunuz. Ortak kazançlarınızda ani değişimler meydana gelebilir. Belki de eşinizin gireceği yeni iş sayesinde maddi kazançlar da olumlu sıçramalar elde edilir. Salı günü burcunuzda geri hareketini sonlandıracak iletişim ve beceri gezegeni Merkür sayesinde, karşınızdakilere fikirlerinizi daha kolay kabul ettirebilecek, zihninizdekileri rahatça dile getireceksiniz. Sanki uzun zamandan beri askıda kalmış bir konu, taslak ya da proje yeniden canlanıp, faaliyete geçecek. Haftanın ikinci yarısında elinizde olmayan nedenlerden dolayı bugüne kadar yaşamış olduğunuz maddi kayıpların dayandığı gerekçeleri tespit edip, gelecekte aynı hataları tekrar etmemek adına kalıcı önlemler alabilirsiniz. Dolaşım sisteminizin yorulmamasına özen göstermelisiniz. Hafta sonunda dostlarınızla beraber vakit geçirmek, özgür ruhunuza çok iyi gelir.

Yükselen Balık ve Balık Burcu: Bugünlerde kafanız karışık olsa da, Başak burcunda meydana gelecek olan dolunay sayesinde, kendinizi net kararlar almak zorunda hissedersiniz. Zihninizde sislerin arasında kalmış düşüncelerinizi, partnerinizin size karşı olan tutumu sayesinde su yüzüne çıkartmayı başaracaksınız. Bir dedektif gibi hislerinizin sesine kulak vererek, sizi aldatan tüm kişilerin maskelerini düşürerek yaptıkları yanlışları yüzlerine vurabilirsiniz. Sevdiklerinize koşulsuz sevgi ve affetme ilgisiyle hayatınızda tutmak istersiniz. Kinden, nefretten uzak barış ve sağlık dolu bir dünyaya kavuşmak arzusuyla, içinizden bol bol dua edip, meditasyon yapmak geçer. Bunlara vakit ayırmak, ruh sağlığınızın sağlıklı kalmasını destekleyecektir. Salgın ve bulaşıcı hastalıkların kolay geçeceği kalabalık ortamlardan uzak durmanızda bu hafta fayda var. Hafta sonunda Yay burcunda seyahat eden Ay sayesinde eğitim, tasarım, tanıtım ile ilgili faaliyetler bir anda gündemininiz temel konusu haline gelebilir. Yabancılarla olan iletişiminizde yeniliklere hazır olun.

08/03/2020 16:52