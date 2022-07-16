Haftalık gıda analizlerinin sonuçları temiz çıktı

Devlet Laboratuvarlarında 8-15 Temmuz’da yaptırılan gıda analizlerinin sonuçları temiz çıktı.

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16/07/2022

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Haftalık gıda analizlerinin sonuçları temiz çıktı

Devlet Laboratuvarlarında 8-15 Temmuz’da yaptırılan gıda analizlerinin sonuçları temiz çıktı.

Tarım Dairesinden verilen bilgiye göre, 8-15 Temmuz arasında ithal ürünlerden alınan 12, yerli gıda ürünlerinden de alınan 8 numunenin analiz sonuçlarında limit üstü bitki koruma ürününe rastlanmadığı belirtildi. Devlet Laboratuvarında yapılan analizlerin sonuçlarının Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine  göre değerlendirildiği kaydedildi.

16/07/2022 09:02
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TAGS: Devlet Laboratuvarları, tarım dairesi, gıda analiz
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