Haftalık gıda denetim sonuçları açıklandı

11-17 Ekim 2024 tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler, Devlet Laboratuvarı'nda Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre analiz edildi. Analiz sonuçlarına göre, ithal ürünlerden alınan 66 numunenin 58’i temiz çıkarken, 8 numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Limit üstü pestisit içeren ithal ürünler arasında Svs Tic. Ltd.'ye ait çeri domates, armut deveci ve üzüm Red Globe bulunuyor. Bu ürünler, firmanın talebi üzerine menşeine iade edildi. Benzer şekilde, Onbaşı İşl. Ltd.'nin çeri domates ve üzüm Red Globe ürünlerinde de limit üstü pestisit tespit edilmesi üzerine ürünler iade veya imha edilmek üzere geri gönderildi.

Helvasan Ltd.'ye ait susam ve Non Foods’a ait beyaz üzümde de limitlerin üzerinde pestisit bulunduğu için bu ürünler, firmaların talepleri doğrultusunda menşeine iade edildi. Ayrıca, REE Cahide Kılıç’a ait çeri domates de benzer şekilde iade veya imha edilmek üzere işlem gördü.

Yerli ürünlerden alınan 11 numunenin ise tamamının temiz olduğu ve herhangi bir limit üstü ya da tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilmediği bildirildi.