Haftalık gıda denetim sonuçları açıklandı, ithal ürünlerden alınan 22 numunenin 18’i, yerli ürünlerden alınan 15 numunenin 12’si temiz çıktı.

1-7 Mart tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler, Devlet Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen analizler sonucunda Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi.

Buna göre ithal ürünlerden alınan 22 numunenin 4’ünde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Onbaşı İşl. Ltd.'e ait golden ve stk. elmada limit üstü bitki koruma ürünü bulundu, ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi. Non Foods’a ait armut ve golden elma, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden firmanın isteği üzerine imha edilecek.

Yerli ürünlerden alınan numuneler sonucu ise Tatlısu köyü sakini Birgül Akkaya’ya ait dolmalık biber ve yeşil çarli biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.