Haftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava raporunda yağmur yer almazken, pazar gününden itibaren 3 gün sabah saatleri sis bekleniyor

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08/10/2021

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Haftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava raporunda yağmur yer almazken, pazar gününden itibaren 3 gün sabah saatleri sis bekleniyor

Meteoroloji Dairesinin haftalık tahminlerine göre 15 Ekim’e kadar yağmur yok, hava az bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı 30-33 derece arasında olacak; 10 Ekim Pazar gününden itibaren 12 Salı’ya kadar sabah saatlerinde yer yer sis bekleniyor.

Rüzgarın Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

08/10/2021 15:23
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TAGS: Meteoroloji Dairesi, hava durumu, haber, kıbrıs
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