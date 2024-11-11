Haftalık itfaiye raporu… “12 yangın, 1 milyon 19 bin 500 TL zarar”

KKTC’de geçen hafta meydana gelen 12 yangın, 1 milyon 19 bin 500 TL'lik zarara yol açtı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 4-10 Kasım tarihlerini kapsayan sürede, KKTC’de toplam 12 yangın ve 25 özel servis olayı meydana geldi.

Yangınlar sonucu toplam zarar miktarı 1 milyon 19 bin 500 TL oldu.

Yangınların muhtemel sebepleri; “elektrik kaynaklı kısa devre, tamamen söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, kişi/ler tarafından yakma, temizlik maksatlı yakma ve kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması” olarak açıklandı.

Özel servis olayları ise, “ağaç üzerinde, aracın motor bölümünde, su deposu ve duvar arasında mahsur kalan kedilerin kurtarılması, sulama havuzuna, çukura ve kuyuya düşen köpeklerin kurtarılması, özel görev, yangına karşı tedbir alma ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması” olarak sıralandı.