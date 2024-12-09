Haftalık itfaiye raporu…

KKTC’de geçen hafta 7 yangın, 37 özel servis olayı meydana geldi.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yayınlanan raporda, 2-8 Aralık tarihlerini kapsayan sürede meydana gelen yangınlarda toplam zarar miktarı 687 bin TL oldu.

Aynı tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, “elektrik kaynaklı kısa devre, şömine bacasından çıkan köz parçalarının ahşap lambirileri tutuşturması, yıldırım düşmesi ve ısınmak için piknik tüpü üzerine takılan soba aparatının tüp yanındaki kıyafetleri tutuşturması” sonucu olarak kaydedildi.

Özel servis olayları ise “evinin balkonunda, asansörde ve trafik kazası sonucu aracı içerisinde sıkışarak mahsur kalan şahısların kurtarılması, balkonda ve apartmanın çatı katında sıkışan güvercinlerin kurtarılması, yüzme havuzuna düşen köpeğin kurtarılması, bahçe teline, aracın motor kısmına ve aspiratörün boşluğunda sıkışıp mahsur kalan kedilerin kurtarılması, yangına karşı tedbir alma, yangın eğitimi verilmesi, özel görev ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması” şeklinde sıralandı.