Haftalık itfaiye raporu...

KKTC’de geçen hafta 13 yangın, 25 özel servis olayı meydana geldi.

İtfaiye Müdürlüğü tarafından yayımlanan 24 Şubat- 2 Mart tarihlerini kapsayan rapora göre, belirtilen süredeki yangınlarda toplam zarar miktarı 2 milyon 702 bin 500 TL oldu.

Yangınların muhtemel sebepleri; “elektrik kaynaklı kısa devre, elektrik panosunda oluşan yüklenme, tamamen söndürülmeden atılan sigara izmaritleri ve aracın motor bölümünden sızan yakıtın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi” olarak açıklandı.

Özel servis olayları ise; “asansörde mahsur kalan şahıs ile trafik kazasında aracıyla uçurumdan aşağıya düşen şahsın kurtarılması, ağaç üzerinde, surlarda ve yağmur suyu mazgalında mahsur kalan kedilerin kurtarılması, yol güvenliği sağlanması, yangına karşı tedbir alınması, yangın eğitimi verilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması” şeklinde sıralandı.