Haftalık itfaiye raporu…Geçen hafta sekiz yangın...

KKTC’de geçen hafta sekiz yangın, 16 özel servis olayı meydana geldi.

İtfaiye Müdürlüğü tarafından yayımlanan 17-23 Şubat tarihlerini kapsayan rapora göre, belirtilen süredeki yangınlarda toplam zarar miktarı 573.500 TL oldu.

Yangınların muhtemel sebepleri; “elektrik kaynaklı kısa devre, elektrik panosunda oluşan yüklenme, tamamen söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, şömineden çıkarılan ve tamamen sönmeden plastik çöp bidonu içerisine dökülen kömürlerin çöp bidonunu tutuşturup yakması ve faal durumdaki şömine bacasının ısınıp çatıdaki tahtaları tutuşturması” olarak açıklandı.

Özel servis olayları ise; “trafik kazasında araç içerisinde sıkışan şahısların kurtarılması, kuyu içerisine düşen köpeğin kurtarılması, şahsın parmağında sıkışan yüzüğün kesilip çıkarılması, yol güvenliği sağlanması, yangına karşı tedbir alma, yangın eğitimi verilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması” şeklinde sıralandı.