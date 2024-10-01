23-29 Eylül tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan haftalık rutin trafik kontrollerinde 3 bin 833 trafik suçu rapor edildi.

Polis açıklamasına göre, sürücüler, 1357 kez süratli, 14 kez tehlikeli, 46 kez dikkatsiz, 281 kez seyrüsefer ruhsatsız, 16 kez sürüş ehliyetsiz, 67 kez emniyet kemersiz, 110 kez muayenesiz, 69 kez sigortasız, 104 kez alkollü, 24 kez “B” eşya taşıma izinsiz, 26 kez “T” işletme izinsiz araç kullanmaktan ceza aldı.

Sürücülere, 363 defa seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 84 defa trafik levha ve işaretlerine uymamak, 180 kez trafik ışıklarına uymamak, 4 defa tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 16 kez koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 11 kez ışık kurallarına uymamak, 20 kez cam filmi yapıştırmak, 23 kez ışık kurallarına uymamak ve 1106 kez de diğer trafik suçlarından ceza kesildi.

Kontrollerde, 360 araç trafikten men edildi 14 sürücü tutuklandı.

- Trafik kazaları

Aynı dönemde ayrıca, 63 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 1 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı.

Meydana gelen tüm kazalarda yaklaşık 2 milyon 828 bin TL’lik hasar meydana geldi.

Kazaların bölgelere göre dağılımı Lefkoşa 21, Gazimağusa 17, Girne 17, Güzelyurt 4 ve İskele 4 şeklinde gerçekleşti.