Haftalık trafik bilançosu: 64 kaza

18-24 Kasım arasında 64 adet trafik kazası meydana geldi.

ads
25/11/2019

ads
Haftalık trafik bilançosu: 64 kaza

 Ülkede, 18-24 Kasım arasında 64 adet trafik kazası meydana geldi.

Polisten verilen bilgiye göre, kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Kazaların 17’si süratli araç kullanmak, 12’si kavşakta durmamak, 11’i yakın takip, 11’i dikkatsiz sürüş yapmak, 13’ü de diğer etkenlerden oldu.

Kazaların 26’sı Lefkoşa, 18’i Girne, 10’u Gazimağusa,6’sı Güzelyurt, 4’ü de İskele’de meydana geldi. 

25/11/2019 16:25
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Haftalık, haber, kıbrıs, trafik, bilançosu:, 64, kaza
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.