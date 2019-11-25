Haftalık trafik bilançosu: 64 kaza

Ülkede, 18-24 Kasım arasında 64 adet trafik kazası meydana geldi.

Polisten verilen bilgiye göre, kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Kazaların 17’si süratli araç kullanmak, 12’si kavşakta durmamak, 11’i yakın takip, 11’i dikkatsiz sürüş yapmak, 13’ü de diğer etkenlerden oldu.

Kazaların 26’sı Lefkoşa, 18’i Girne, 10’u Gazimağusa,6’sı Güzelyurt, 4’ü de İskele’de meydana geldi.

25/11/2019 16:25