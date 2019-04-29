Haftalık Trafik Raporu: 1 Ölü, 32 Yaralı

KKTC’de son bir haftada meydana gelen 77 trafik kazasında 1 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.



Polis Genel Müdürlüğünün haftalık trafik raporuna göre, 22 - 28 Nisan tarihleri arasında meydana gelen kazalarda 486 bin 100 TL’lik maddi hasar oluştu.



Kaza nedenleri ise; süratli araç kullanmak (22), kavşakta durmamak (17), yakın takip (20), dikkatsiz sürüş yapmak (10) ve diğer etkenler (8) olarak sıralandı.



Trafik kazalarında 23 ile Girne ilk sırada yer alırken, Lefkoşa’da 20, Gazimağusa’da 19, Güzelyurt’ta 10 ve İskele’de 5 kaza meydana geldi.



Öte yandan aynı dönem içerisinde ülke genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde, kontrol edilen 8 bin 17 araç sürücüsünden 886’sı ile ilgili ileri işleme gidildi.



Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 277’si süratli araç kullanmak, 9’u tehlikeli sürüş yapmak, 19’u dikkatsiz sürüş yapmak, 79’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 23’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 21’i alkollü araç kullanmak, 142’si seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 56’sı trafik levha ve işaretlerine uymamak, 7’si trafik ışıklarına uymamak, 19’u muayenesiz araç kullanmak, 37’si sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 15’i "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 1’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 1’i koruyucu miğfersiz motosiklet kullanmak ve 180’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.