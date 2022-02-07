Haftalık trafik raporu: 64 kaza, 10 yaralı

Polis Genel Müdürlüğü’nün haftalık trafik raporuna göre, geçen hafta, ülkede toplam 64 trafik kazası meydana geldi.

Kazalardan 10’u yaralanmayla, 54’ü hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile neticelen kazalarda toplam 11 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Kazalarda hasar miktarı ise toplam 2 milyon 17 lira 50 kuruş olarak hesaplandı.

PGM Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 31 Ocak-6 Şubat tarihlerini kapsayan sürede meydana gelen 64 trafik kazasının 21’i süratli araç kullanmak, 16’sı dikkatsiz sürüş yapmak, 14’ü kavşakta durmamak, 10’u yakın takip ve üçü de diğer etkenler nedeniyle meydana geldi.

Kazaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle: Lefkoşa 31, Gazimağusa 9, Girne 16, Güzelyurt 5 ve İskele 3.

“TRAFİK SUÇU İŞLEDİĞİ TESPİT EDİLEN BİN 189 ARAÇ SÜRÜCÜNÜN 322’Sİ SÜRAT SUÇUNDAN RAPOR EDİLDİ”

Aynı tarihler arasında polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde ise toplam 5 bin 948 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen bin 189 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Rapor edilen suçların dağılımı şöyle: Sürat (322), Tehlikeli Sürüş (3), Dikkatsiz Sürüş (30), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (101), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (16), Alkollü Araç Kullanmak (40), Seyir Halinde iken Cep Telefonu ile Konuşmak (207), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak (70), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (126), Trafik Işıklarına Uymamak (23), Muayenesiz Araç Kullanmak (21), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (46), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak (2), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (3), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak (1), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak (3), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak (1) ve 174 diğer trafik suçları.

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07/02/2022 15:31