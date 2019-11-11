 Haftalık trafik raporu: 67 kaza, 26 yaralı

KKTC’de son bir haftada meydana gelen 67 trafik kazasında 26 kişi yaralandı.

Haftalık polis trafik raporuna göre, 4 - 10 Kasım tarihlerinde meydana gelen kazalarda 449 bin TL’lik maddi hasar var.

Trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (22), kavşakta durmamak (16), yakın takip (12), dikkatsiz sürüş yapmak (9) ve diğer etkenler (8) olarak sıralanırken, Lefkoşa’da 26, Girne’de 15, Gazimağusa’da 14, Güzelyurt’ta 9 ve İskele’de 4 trafik kazası meydana geldi.

Öte yandan aynı dönemde ülke genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde ise, kontrol edilen 6 bin 702 araç sürücüsünden bin 59’u ile ilgili ileri işleme gidildi.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin 134’ü süratli araç kullanmak, 10’u tehlikeli sürüş yapmak, 29’u dikkatsiz sürüş yapmak, 175’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 23’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 37’si alkollü araç kullanmak, 117’si seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 112’si trafik levha ve işaretlerine uymamak, 6’sı trafik ışıklarına uymamak, 57’si muayenesiz araç kullanmak, 51’i sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 23’ü "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 7’si "B" özel işletme izinsiz araç kullanmak, 2’si koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 276’sı diğer trafik suçlarından rapor edildi.

11/11/2019 17:28