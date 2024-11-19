Haftalık trafik raporu: 74 trafik kazası, 26 yaralı

KKTC'de geçen hafta 74 trafik kazası meydana geldi, 26 kişi yaralandı.

Polis Genel Müdürlüğü’nün 11-17 Kasım tarihlerini kapsayan raporuna göre, ülkede 74 trafik kazası meydana gelirken, bu kazaların; 18’i yaralanmayla ve 56’sı hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 26 kişi yaralandı.

Trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (21), dikkatsiz sürüş yapmak (15), yakın takip (12), kavşakta durmamak (16) ve diğer etkenler (10) olarak açıklandı.

Kazalar sonucu toplam hasar miktarı 4,685,000 TL olarak hesaplanırken, kazaların İlçelere göre dağılımı ise şöyle; “Gazimağusa 22, Lefkoşa 20, Girne 16, İskele 14 ve Güzelyurt 2”

- Denetimlerde bin 915 sürücü rapor, 160 araca men, 9 sürücüye tutuklama

Aynı dönem içerisinde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde 11 bin 14 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde bin 915 sürücü rapor, 160 araç trafikten men edildi ve 9 sürücü ise tutuklandı.

Rapor edilen sürücülerin suçlarının dağılımı ise şöyle:

Sürat (567), Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları (312), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak (240), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (130), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (109), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak (54), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak (46), Muayenesiz Araç Kullanmak (37), Dikkatsiz Sürüş (31), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (30), Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak (14), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak (12), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (9), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (8), Tehlikeli Sürüş (7), Trafik Işıklarına Uymamak (6), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (5), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak (3) ve 607’si diğer trafik suçları.”