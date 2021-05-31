Haftalık trafik raporu açıklandı

Bir haftada meydana gelen 44 trafik kazasında, 13 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 24-30 Mayıs tarihlerini kapsayan sürede meydana gelen kazaların 12’si yaralanmayla, 32’si ise hasarla sonuçlandı.

Dönem içinde meydana gelen trafik kazalarının, 14’ü süratli araç kullanmak, 10’u dikkatsiz sürüş, 7’si kavşakta durmamak, 5’i yakın takip, 8’i ise diğer etkenler sonucu oldu.

Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle; 13 Lefkoşa, 10 Gazimağusa, 13 Girne, 4 Güzelyurt, 4 İskele.

736 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAKKINDA İLERİ İŞLEM…

Öte yandan aynı dönemde polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, 5 bin 811 araç sürücüsü kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 736 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Sürat ve seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmanın başı çektiği suçların dağılımı şöyle:

“ Sürat ( 266 ) , Tehlikeli Sürüş ( 4 ), Dikkatsiz Sürüş ( 18 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 60 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 13 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 9 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 116 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 54 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 3 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 15 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 30 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 12 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 2 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 2 ) ve 132 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.”

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31/05/2021 14:09