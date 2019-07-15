Haftalık trafik raporu açıklandı

Ülke genelinde son bir haftada meydana gelen ve polis kayıtlarına geçen toplam 63 trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 8-14 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen kazaların 11’i yaralanmayla, 52’si sadece hasarla sonuçlandı. Kazalarda 338 bin 400 TL’lik hasar meydana geldi.

Kazaların 23’ü Gazimağusa,20’si Girne, 12’si Lefkoşa, 4’ü İskele ve 4’ü Güzelyurt’ta gerçekleşti.

Aynı dönem içerisinde ülke genelinde yapılan rutin trafik kontrollerinde, 780 trafik suçu rapor edildi.