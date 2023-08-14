Haftalık Trafik Raporu..67 kaza, 27 yaralı

Ülke genelinde son bir haftada meydana gelen ve polis kayıtlarına geçen toplam 67 trafik kazasında 27 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 7-13 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen kazaların 15’i yaralanmayla, 52’si hasarla sonuçlanırken, neden oldukları toplam hasar miktarı da 2 milyon 733 bin TL oldu.

Kazaların 22’si Girne, 20’si Lefkoşa, 15’i Gazimağusa, 8’i İskele ve 2’si de Güzelyurt’ta gerçekleşti.

Aynı dönem içerisinde ülke genelinde yapılan rutin trafik kontrollerinde, 1863 trafik suçu rapor edildi.