Haftanın açılışı GAÜ’den: 52-60

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U20 Erkekler Ligi’nde üçüncü hafta 2 Aralık Perşembe günü oynanan Soyerspor – Girne Amerikan Üniversitesi karşılaşması ile başladı. Atatürk Spor Salonu’nda yer alan karşılaşmayı 60-52 kazanan GAÜ sezonun ikinci galibiyetini hanesine yazdırdı.

GAÜ galibiyete 9-14, 23-29, 32-49 ve 52-60’lık periyotlarla uzandı. GAÜ’den 22 sayı ile oynayan Altay Ali Haydar maçın en skorer ismi, Soyerspor’dan 20 sayı kaydeden Halil Beyazsaçlı ise takımının en skorer ismi olarak maçı tamamladı.

Lige 4 Aralık’ta oynanacak Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) – Koopspor karşılaşması ile devam edilecek. Program şöyle:

4 Aralık Cumartesi

Mağusa Arena: MGA –Koopspor (15.00)

6 Aralık Pazartesi

Atatürk Spor Salonu: Çetinkaya – YDÜ (19.00)

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03/12/2021 13:15