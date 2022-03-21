Haftanın açılışı Koopspor’dan: 90-60

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Pro Lig’de üçüncü hafta başladı. Haftanın açılış maçında Koopspor ile Çetinkaya, Atatürk Spor Salonu’nda karşılaşırken parke zeminden galibiyetle ayrılan taraf 90-60’lık skorla Koopspor oldu.

Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Koopspor mücadeleyi 21-14, 42-31, 57-48 ve 90-60 kazandı.

Karşılaşmada öne çıkan isim Çetinkaya adına 25 sayı, 11 ribaunt ve 2 asistle oynayan Abdou-kader Issouf oldu. Koopspor adına 24 sayı kaydeden Kercem İnancı ise takımının en skorer oyuncusu olarak maçı tamamladı.

Büyük Erkekler Pro Lig’e 22 Mart Salı günü saat 20.00’de Necati Taşkın Spor Salonu’nda oynanacak Küçük Kaymaklı – Larnaka Gençler Birliği maçı ile devam edilecek.

Haftanın kapanışı 23 Mart Çarşamba günü Girne, Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda yer alacak ve saat 2000’de başlayacak Girne Amerikan Üniversitesi – Soyer Hacıganimler maçı ile olacak.

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21/03/2022 20:40