Haftanın açılışı UKÜ’den: 74-56

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından Üniversite Sporları Federasyonu işbirliğinde organize edilen UNİLİG’de dokuzuncu haftanın açılış maçında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) karşılaştı. UKÜ Arena’da yer alan mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf 74-56’lık skorla UKÜ oldu.

15-2, 34-14, 51-29 ve 74-56’lık periyotlarla galibiyete uzanan UKÜ’de 19 sayı ile oynayan Ramzi Qumsiesh maçın en skorer oyuncusu olurken, Salomon Essam 18 sayı, 18 ribaunt ile ön plana çıkan bir diğer isim oldu. DAÜ’den 17 sayı 10 ribaunt ile oynayan Marho Okorefe ise takımının ön plana çıkan ismi olarak maçı tamamladı.

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24/03/2022 20:14