Haftanın 'en' leri

Haber Kıbrıs Spor haftanın 'en'lerini sunar

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19/10/2021

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Haftanın 'en' leri

Haftanın takımı:

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA

 

Haftanın teknik adamı:

DERVİŞ KOLCU (K.KAYMAKLI)

 

Haftanın futbolcusu:

BİLAL CEYLAN (T.OCAĞI)

 

Haftanın hakemi:

MEHMET SEZENER (Gönyeli-Y.Dumlupınar)

 

Haftanın kare ası:

M.NEŞE (Binatlı), RAİF (K.Kaymaklı), UĞUR (MTG), IASSEC (Gönyeli)

 

Gol krallığı:

7 gol:

MİSHALİ (Cihangir)

5 gol:

B.MEHMET (Yeşilova), EMRE ÖZSİN (MTG)

4 gol:

KOSSİ (MTG), TOYKAN (Hamitköy), YASİN (Yeşilova)

 

Toplu sonuçlar:

 

Puan durumu:

 

Program:

19/10/2021 10:43
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TAGS: haftanın enleri, futbol, haber kıbrıs, spor
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