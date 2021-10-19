Haftanın 'en' leri
Haber Kıbrıs Spor haftanın 'en'lerini sunar
19/10/2021
Haftanın takımı:
MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA
Haftanın teknik adamı:
DERVİŞ KOLCU (K.KAYMAKLI)
Haftanın futbolcusu:
BİLAL CEYLAN (T.OCAĞI)
Haftanın hakemi:
MEHMET SEZENER (Gönyeli-Y.Dumlupınar)
Haftanın kare ası:
M.NEŞE (Binatlı), RAİF (K.Kaymaklı), UĞUR (MTG), IASSEC (Gönyeli)
Gol krallığı:
7 gol:
MİSHALİ (Cihangir)
5 gol:
B.MEHMET (Yeşilova), EMRE ÖZSİN (MTG)
4 gol:
KOSSİ (MTG), TOYKAN (Hamitköy), YASİN (Yeşilova)
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