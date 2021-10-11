Haftanın 'en' leri

Haber Kıbrıs Spor haftanın 'en'lerini sunar

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11/10/2021

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Haftanın 'en' leri

Haftanın takımı:

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ

Haftanın teknik adamı:

TOYGAR DAVULCU (Lefke)

Haftanın futbolcusu:

MİSHALİ (Cihangir)

Haftanın hakemi:

UTKU HAMAMCIOĞLU (Y.Dumlupınar-Doğan T. Birliği) 

Haftanın kare ası:

Vakkas (Yeşilova), Sylla (Gönyeli),  Kasım (Lefke), M. Kaygısız (K.Kaymaklı)

Gol krallığı:

5 gol:
Emre Özsin (MTG), B. Mehmet (Yeşilova), Mishali (Cihangir)

3 gol:
Kossi (MTG), Toykan (Hamitköy), M. Yaşınses (Mesarya), Kasım (Lefke), Bekir (Göçmenköy), Yasin (Yeşilova) 

Toplu sonuçlar:

Puan durumu:

Program:

11/10/2021 10:13
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs, 1. lig, süper lig
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