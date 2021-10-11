Haftanın 'en' leri
Haber Kıbrıs Spor haftanın 'en'lerini sunar
11/10/2021
Haftanın takımı:
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
Haftanın teknik adamı:
TOYGAR DAVULCU (Lefke)
Haftanın futbolcusu:
MİSHALİ (Cihangir)
Haftanın hakemi:
UTKU HAMAMCIOĞLU (Y.Dumlupınar-Doğan T. Birliği)
Haftanın kare ası:
Vakkas (Yeşilova), Sylla (Gönyeli), Kasım (Lefke), M. Kaygısız (K.Kaymaklı)
Gol krallığı:
5 gol:
Emre Özsin (MTG), B. Mehmet (Yeşilova), Mishali (Cihangir)
3 gol:
Kossi (MTG), Toykan (Hamitköy), M. Yaşınses (Mesarya), Kasım (Lefke), Bekir (Göçmenköy), Yasin (Yeşilova)
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