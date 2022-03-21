Haftanın 'en'leri

23. Hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.

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21/03/2022

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Haftanın 'en'leri

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Haftanın takımı:

DUMLUPINAR

Haftanın teknik adamı:

DERVİŞ KOLCU (K.KAYMAKLI)

Haftanın futbolcusu:

MEJDİ (M.A. YEŞİLOVA)

Haftanın hakemi:

OSMAN ÖZPAŞA (DTB-MESARYA)

Haftanın kare ası:

MUHİTTİN (CİHANGİR), ASRIN (YENİCAMİ), MİKAİL (K.KAYMAKLI), A.SÖNMEZ (DTB)

Gol krallığı:

15 gol:

MİSHALİ (CİHANGİR)

 

14 gol:

REMZİ (MESARYA)

13 gol:

WESTON (Y. DUMLUPINAR)

12 gol:

KASIM ((LEFKE), FELİX (K.KAYMAKLI), YASİN (YEŞİLOVA), KOSSİ (MTG)

Toplu sonuçlar:

Puan durumu:

Program:

21/03/2022 08:41
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TAGS: futbol, spor görünüm
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