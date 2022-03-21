Haftanın 'en'leri
23. Hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.
21/03/2022
HABER KIBRIS SPOR GÖRÜNÜM
Haftanın takımı:
DUMLUPINAR
Haftanın teknik adamı:
DERVİŞ KOLCU (K.KAYMAKLI)
Haftanın futbolcusu:
MEJDİ (M.A. YEŞİLOVA)
Haftanın hakemi:
OSMAN ÖZPAŞA (DTB-MESARYA)
Haftanın kare ası:
MUHİTTİN (CİHANGİR), ASRIN (YENİCAMİ), MİKAİL (K.KAYMAKLI), A.SÖNMEZ (DTB)
Gol krallığı:
15 gol:
MİSHALİ (CİHANGİR)
14 gol:
REMZİ (MESARYA)
13 gol:
WESTON (Y. DUMLUPINAR)
12 gol:
KASIM ((LEFKE), FELİX (K.KAYMAKLI), YASİN (YEŞİLOVA), KOSSİ (MTG)
Toplu sonuçlar:
Puan durumu:
Program: