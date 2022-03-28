Haftanın 'en'leri
24. Hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.
28/03/2022
HABER KIBRIS SPOR GÖRÜNÜM
Haftanın takımı:
BAF ÜLKÜ YURDU
Haftanın teknik adamı:
SERKAN ÖNET (GÖNYELİ)
Haftanın futbolcusu:
BİLLY MEHMET (M.A.YEŞİLOVA)
Haftanın hakemi:
SABRİYE ATİKOĞLU (MTG-GHE)
Haftanın kare ası:
POTE (MTG), SELİM (YAK), WESTON (Y.DUMLUPINAR), ERDOĞAN (BÜY)
Gol krallığı:
16 gol:
MİSHALİ (CİHANGİR)
15 gol:
WESTON (Y.DUMLUPINAR)
14 gol:
KASIM (LEFKE), REMZİ (MESARYA)
12 gol:
FELİX (K.KAYMAKLI), YASİN (YEŞİLOVA), KOSSİ (MTG)
Toplu sonuçlar:
Puan durumu:
Program: