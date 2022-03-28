Haftanın 'en'leri

24. Hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.

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28/03/2022

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Haftanın 'en'leri

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Haftanın takımı:

BAF ÜLKÜ YURDU

Haftanın teknik adamı:

SERKAN ÖNET (GÖNYELİ)

Haftanın futbolcusu:

BİLLY MEHMET (M.A.YEŞİLOVA)

Haftanın hakemi:

SABRİYE ATİKOĞLU (MTG-GHE)

Haftanın kare ası:

POTE (MTG), SELİM (YAK), WESTON (Y.DUMLUPINAR), ERDOĞAN (BÜY)

Gol krallığı:

16 gol:

MİSHALİ (CİHANGİR)

15 gol:

WESTON (Y.DUMLUPINAR)

14 gol:

KASIM (LEFKE), REMZİ (MESARYA)

12 gol:

FELİX (K.KAYMAKLI), YASİN (YEŞİLOVA), KOSSİ (MTG)

Toplu sonuçlar:

 

Puan durumu:

 

Program:

28/03/2022 08:50
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TAGS: futbol, haftanın enleri
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