Haftanın 'en'leri
Aksa Süperlig'te 13. hafta geride kaldı, işte haftanın enleri, puan durumu, gol krallığı ve toplu sonuçlar
13/12/2021
HABER KIBRIS SPOR GÖRÜNÜM
Haftanın takımı:
LEFKE
Haftanın teknik adamı:
ÖZGÜ BAYRAKTAR (GÖÇMENKÖY)
Haftanın futbolcusu:
MUSTAFA YAŞINSES (MESARYA)
Haftanın hakemi:
OSMAN ÖZPAŞA (Y.DUMLUPINAR-MESARYA)
Haftanın kare ası:
CANDY (TOL), HERMANN (LEFKE), H.TAŞÇI (GÖÇMENKÖY), ULAŞ (GÖNYELİ)
Gol krallığı:
11 gol:
MİSHALİ (Cihangir)
10 gol:
KOSSİ (MTG)
9 gol:
FELİX (K.Kaymaklı), HERMANN (Lefke)
8 gol:
EMRE ÖZSİN (MTG), BEKİR (Göçmenköy), YASİN (Yeşilova), CANDY (TOL)
Toplu sonuçlar:
Puan durumu:
Program: