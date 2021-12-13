Haftanın 'en'leri

Aksa Süperlig'te 13. hafta geride kaldı, işte haftanın enleri, puan durumu, gol krallığı ve toplu sonuçlar

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13/12/2021

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Haftanın 'en'leri

HABER KIBRIS SPOR GÖRÜNÜM

Haftanın takımı:
LEFKE

Haftanın teknik adamı:

ÖZGÜ BAYRAKTAR (GÖÇMENKÖY)

Haftanın futbolcusu:

MUSTAFA YAŞINSES (MESARYA)

Haftanın hakemi:

OSMAN ÖZPAŞA (Y.DUMLUPINAR-MESARYA)

Haftanın kare ası:

CANDY (TOL), HERMANN (LEFKE), H.TAŞÇI (GÖÇMENKÖY), ULAŞ (GÖNYELİ)

Gol krallığı:

11 gol: 
MİSHALİ (Cihangir)

10 gol:
KOSSİ (MTG)

9 gol:
FELİX (K.Kaymaklı), HERMANN (Lefke)

8 gol:
EMRE ÖZSİN (MTG), BEKİR (Göçmenköy), YASİN (Yeşilova), CANDY (TOL)

Toplu sonuçlar:

Puan durumu:

Program:

13/12/2021 09:18
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TAGS: futbol, haftanın enleri
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Boks ve halter Olimpiyat Oyunları'ndan çıkarılıyor mu? Türkiye için kötü haber

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Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), spor dünyasını sarsacak bir karara imza attı. IOC'den yapılan açıklamayla boks, halter ve modern pentatlonu 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nın ilk programına dahil edilmedi. Bu branşlar yerine sörf, kaykay ve sportif tırmanış oyunlar arasına dahil edilecek. Türkiye, Yaz Olimpiyat Oyunları tarihinde halter branşında 8'i altın olmak üzere 11, boksta 1'i altın olmak üzere 5 madalya kazanmıştı.

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