Haftanın 'en'leri

17. Hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu

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07/02/2022

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Haftanın 'en'leri

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Haftanın takımı:
GÖNYELİ 

Haftanın teknik adamı:
ALİ ORALOĞLU (MTG)

Haftanın futbolcusu:
BURAK (GÖNYELİ)

Haftanın hakemi:
KEREM ERAN (MTG-YEŞİLOVA) 

Haftanın kare ası:
A. SÖNMEZ (DTB), POTE (MTG), CANDY (MESARYA), MERT (Y. DUMLUPINAR)

Gol krallığı:
14 gol: 
MİSHALİ (Cihangir)

12 gol:
KOSSİ (MTG)

11 gol:
REMZİ (MESARYA)

9 gol:
BEKİR (GÖÇMENKÖY), FELİX (K.KAYMAKLI) HERMANN (LEFKE), EMRE (MTG), WESTON (Y.DUMLUPINAR), TOYKAN (HAMİTKÖY)

Toplu sonuçlar:

Puan durumu:

Program:

07/02/2022 08:55
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TAGS: futbol, haftanın enleri
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