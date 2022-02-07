Haftanın 'en'leri
17. Hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu
07/02/2022
HABER KIBRIS SPOR GÖRÜNÜM
Haftanın takımı:
GÖNYELİ
Haftanın teknik adamı:
ALİ ORALOĞLU (MTG)
Haftanın futbolcusu:
BURAK (GÖNYELİ)
Haftanın hakemi:
KEREM ERAN (MTG-YEŞİLOVA)
Haftanın kare ası:
A. SÖNMEZ (DTB), POTE (MTG), CANDY (MESARYA), MERT (Y. DUMLUPINAR)
Gol krallığı:
14 gol:
MİSHALİ (Cihangir)
12 gol:
KOSSİ (MTG)
11 gol:
REMZİ (MESARYA)
9 gol:
BEKİR (GÖÇMENKÖY), FELİX (K.KAYMAKLI) HERMANN (LEFKE), EMRE (MTG), WESTON (Y.DUMLUPINAR), TOYKAN (HAMİTKÖY)
Toplu sonuçlar:
Puan durumu:
Program: