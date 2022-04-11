Haftanın 'en'leri
26. Hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu ve gol krallığı
11/04/2022
HABER KIBRIS SPOR GÖRÜNÜM
Haftanın takımı:
GÖÇMENKÖY
Haftanın teknik adamı:
TOYGAR DAVULCU (CİHANGİR)
Haftanın futbolcusu:
REMZİ BETMEZOĞLU (MESARYA)
Haftanın hakemi:
EVREN KARADEMİR (LEFKE-GÖÇMENKÖY)
Haftanın kare ası:
ASRIN (YAK), MİSHALİ (CİHANGİR), H.SADIKLAR (GÖÇMENKÖY), S.BALARABE (MTG)
Gol krallığı:
19 gol:
MİSHALİ (CİHANGİR)
18 gol:
REMZİ (MESARYA)
16 gol:
WESTON (Y.DUMLUPINAR)
15 gol:
KASIM (LEFKE)
Toplu sonuçlar:
Puan durumu:
Program: