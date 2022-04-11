Haftanın 'en'leri

26. Hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu ve gol krallığı

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11/04/2022

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Haftanın 'en'leri

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Haftanın takımı:
GÖÇMENKÖY

Haftanın teknik adamı:
TOYGAR DAVULCU (CİHANGİR)

Haftanın futbolcusu:
REMZİ BETMEZOĞLU (MESARYA)

Haftanın hakemi: 
EVREN KARADEMİR (LEFKE-GÖÇMENKÖY)

Haftanın kare ası:
ASRIN (YAK), MİSHALİ (CİHANGİR), H.SADIKLAR (GÖÇMENKÖY), S.BALARABE (MTG)

Gol krallığı:
19 gol: 
MİSHALİ (CİHANGİR)

18 gol:
REMZİ (MESARYA)

16 gol:
WESTON (Y.DUMLUPINAR)

15 gol:
KASIM (LEFKE)

Toplu sonuçlar:

Puan durumu:

Program:

11/04/2022 09:19
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TAGS: spor, haftanın enleri, haber kıbrıs görünüm
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